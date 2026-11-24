Tra venerdì 27 e lunedì 30 novembre alcuni collegamenti ferroviari sulla linea convenzionale Milano–Bologna potranno subire variazioni. Trenitalia segnala lavori di potenziamento infrastrutturale nel tratto tra Piacenza e Bologna, con effetti diversi per Alta Velocità, Intercity e treni Regionali.
Quando sono previsti i lavori
L’intervento è programmato dalle 22:30 di venerdì 27 novembre alle 5:30 di lunedì 30 novembre 2026. L’avviso riguarda la linea convenzionale Milano–Bologna e individua il tratto Piacenza–Bologna. Non annuncia la sospensione totale della circolazione: parla di modifiche per alcuni treni.
Le modifiche indicate per i treni
Per alcuni servizi Alta Velocità sono previste variazioni. Alcuni Intercity avranno variazioni e corse con bus. Per alcuni Regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper sono indicate variazioni, cancellazioni totali e collegamenti sostitutivi in autobus.
La pagina riepilogativa non elenca i singoli treni né gli orari modificati. Le condizioni possono quindi dipendere dalla corsa e dal giorno: prima di partire è opportuno verificare il proprio collegamento sui canali di vendita Trenitalia, che l’avviso indica come aggiornati, o consultare l’assistenza ferroviaria.
Come controllare il viaggio
Chi viaggia nel fine settimana può cercare il treno per data e tratta sui canali ufficiali e ricontrollare l’itinerario in prossimità della partenza. In caso di bus sostitutivo, tempi e fermate possono essere diversi da quelli del servizio ferroviario; le informazioni puntuali vanno verificate nell’avviso associato alla singola relazione.
Fonte: avvisi di infomobilità Trenitalia, aggiornati al 24 novembre 2026. La scheda segnala le categorie di servizio coinvolte ma non riporta qui l’elenco delle corse.
Immagine d’archivio: Martijn Stoof / Pexels, stazione nei Paesi Bassi; non rappresenta i lavori italiani. Fonte della foto · licenza Pexels.