Privacy dei minori online: cosa offre il portale europeo Privacy for Kids

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Nella newsletter del 12 novembre 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha segnalato Privacy for Kids, il portale educativo del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). La piattaforma raccoglie materiali preparati dalle autorità europee per aiutare bambini e ragazzi a conoscere i propri dati e a muoversi con maggiore consapevolezza online. La versione italiana è consultabile sul sito dell’EDPB.

Le risorse si cercano per età e argomento

La pagina offre percorsi su diritti alla privacy, scuola, smartphone e applicazioni, vita in casa e social media. Si può esplorare il catalogo in base all’età — 3–10 anni, 11–15 anni, dai 16 anni in su oppure tutte le età — e filtrare i materiali anche per Paese, lingua, tema e formato. Questa organizzazione consente di distinguere contenuti pensati per fasce diverse, senza presentare un’unica soluzione valida per ogni famiglia o scuola.

Giochi, video e attività sulla privacy

Nel resoconto del Garante, il portale comprende giochi, video, quiz, infografiche e campagne informative. Gli argomenti vanno dalla condivisione sui social e dall’uso di smartphone e app al cyberbullismo, alla privacy a scuola e a casa e ai giocattoli connessi. La pagina EDPB propone inoltre materiali di autorità nazionali, per esempio un gioco da tavolo e video sloveni e una serie a fumetti francese.

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Tra i contenuti per i più piccoli figura anche Eddy, il castoro animato che accompagna alcuni materiali educativi. Per genitori, insegnanti ed educatori, il portale funziona come un catalogo da cui individuare risorse per età e argomento; non è una regola sull’accesso ai social né uno strumento di controllo dei dispositivi.

Il tema si collega al dibattito sulle regole per i minori online, distinto dall’offerta educativa del portale: a settembre LSDI aveva ricostruito la proposta europea sui limiti d’età per i social.

Fonti: Garante Privacy, newsletter del 12 novembre 2026; EDPB, Privacy for Kids.

Foto d’archivio illustrativa: studenti con smartphone in aula, non collegati al portale. RDNE Stock project / Pexels, pagina della foto, licenza Pexels.