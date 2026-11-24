Google Flow, cinque corti del Filmathon indiano arrivano all’IFFI

Google e Women in Film India hanno presentato cinque cortometraggi realizzati con Flow e mostrati all’IFFI di Goa. I vincitori e i limiti dell’annuncio.

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Google ha raccontato il 24 novembre il progetto realizzato con Women in Film India: un Filmathon in cui filmmaker indipendenti hanno creato cortometraggi con Flow, lo studio creativo di intelligenza artificiale dell’azienda. Secondo il resoconto di Google, cinque film finalisti sono stati presentati di recente all’International Film Festival of India (IFFI), a Goa. La pagina non indica la data esatta della proiezione.

I cinque corti e i primi tre classificati

Al primo posto si è classificato Sikkal, film folk horror di Promita Banerjee sulla colpa e il lutto di un fratello. Secondo il comunicato, il secondo premio è andato a Kuli, commedia nera in lingua tamil di Syam Manohar; al terzo posto Pedals of Joy, animazione di Nikhil Shinde ambientata a Mumbai.

La selezione comprende anche il saggio visivo Bombay Mumbai – Vada Pav, di Aswathi Naduthodi, che racconta l’evoluzione della città attraverso le vite legate a uno dei suoi cibi di strada, e Nazar, animazione senza dialoghi di Srishti Chaudhary sullo sguardo indesiderato e sul recupero della propria fiducia. Le descrizioni e i piazzamenti sono quelli pubblicati da Google, partner dell’iniziativa.

Un’iniziativa tra cinema indipendente e strumenti generativi

Google spiega di aver avviato il Filmathon insieme a Women in Film India per dare visibilità a nuovi autori fuori dai tradizionali centri di produzione. I partecipanti hanno usato Flow per costruire mondi originali a partire dalle proprie idee; l’azienda presenta l’iniziativa come un modo per ampliare l’accesso alla produzione audiovisiva. Il post contiene il collegamento ai cinque corti.

Il resoconto non quantifica i partecipanti, non descrive i criteri della giuria e non fornisce dettagli sulle condizioni di accesso al concorso. È quindi una presentazione dei promotori, utile per conoscere i film e i vincitori, ma non una valutazione indipendente dei risultati dello strumento. Per un altro esempio di strumenti creativi basati sull’AI si può leggere anche il nostro articolo su Gemini Canvas.

Fonte: Google, annuncio del WIF India × Google Flow Filmathon (24 novembre 2026). Immagine: fotografia illustrativa di una troupe al lavoro a Istanbul, non raffigura i partecipanti al Filmathon; Cemrecan Yurtman / Unsplash, scheda della foto, licenza Unsplash.

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