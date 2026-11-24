Google Gemini partner dei Golden State: novità per tifosi e club

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Google ha annunciato il 24 novembre una nuova collaborazione con Golden State, il gruppo che comprende i Golden State Warriors della NBA, le Golden State Valkyries della WNBA e il Chase Center. Gemini diventa il partner ufficiale per l’assistente AI e per l’intelligenza artificiale generativa e i modelli linguistici aziendali. L’annuncio è di Google e descrive il progetto dal punto di vista dell’azienda.

Esperienze digitali per chi segue le squadre

La collaborazione prevede l’integrazione di Gemini nell’ecosistema del gruppo. Per i tifosi, Google cita esperienze più interattive durante le partite al Chase Center, anche attraverso funzioni sul videomuro dell’arena, e sui canali digitali usati da chi segue le squadre da casa. Il comunicato non specifica quali funzioni saranno disponibili per ciascun canale né quando inizierà la distribuzione.

Agenti AI per le attività interne

L’accordo riguarda anche il lavoro dietro le quinte. Secondo Google, Golden State impiegherà Gemini for Business per costruire agenti AI personalizzati destinati alle attività aziendali e a quelle legate al basket. L’obiettivo dichiarato è aiutare i gruppi di lavoro a operare con maggiore efficienza; l’annuncio non quantifica risparmi di tempo o altri risultati.

Google ricorda che la collaborazione con il Chase Center è iniziata nel 2019 e che Golden State ha già usato strumenti di intelligenza artificiale generativa per le proprie operazioni. Il nuovo accordo estende quindi una partnership esistente a funzioni rivolte sia al pubblico sia all’organizzazione sportiva.

Cosa è stato annunciato e cosa resta da chiarire

Per ora la comunicazione descrive le aree di impiego, ma non presenta un calendario dettagliato, i requisiti per accedere alle nuove esperienze o una valutazione indipendente dei loro effetti. Le funzionalità indicate vanno quindi lette come parte del piano comunicato da Google, non come servizi già disponibili in ogni partita o per tutti gli utenti.

Di recente Google ha mostrato anche sei progetti creativi realizzati con Gemini 4 Hydrogen, presentandoli come esempi delle capacità del proprio modello.

Da non perdere Google Foto, nuove funzioni per album, condivisioni e raccolte

Fonte: Google, blog ufficiale (24 novembre 2026). Immagine: logo Gemini dalla libreria stampa di Google; non raffigura le squadre o l’arena. Credito: Source: Google; condizioni della libreria stampa.