Auto nuove in Ue, +5,4% nei primi dieci mesi: in Italia crescono ibride e plug-in

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Le immatricolazioni di auto nuove nell’Unione europea sono cresciute del 5,4% tra gennaio e ottobre 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato, pubblicato il 24 novembre dall’ACEA, associazione europea dei costruttori automobilistici, fotografa un mercato in cui le alimentazioni elettrificate hanno guadagnato peso. I numeri riguardano immatricolazioni, non una previsione sulle vendite future.

Le elettriche valgono il 23,4% nell’Ue

Nei primi dieci mesi dell’anno le auto a batteria hanno rappresentato il 23,4% delle nuove immatricolazioni nell’Ue, contro il 16,4% dello stesso periodo del 2025. Le ibride non ricaricabili hanno mantenuto la quota più ampia, pari al 36%; le plug-in hanno raggiunto il 10,2%, dal 9,2% di un anno prima. Sono quote riferite al mercato europeo complessivo e non descrivono la composizione delle immatricolazioni italiane.

In Italia aumentano ibride e plug-in

Nel confronto anno su anno da gennaio a ottobre, l’ACEA segnala per l’Italia una crescita del 20% delle immatricolazioni di auto ibride e del 73,1% per le plug-in. Nello stesso periodo le auto a benzina sono diminuite del 16,6%. Le percentuali indicano variazioni dei volumi rispetto al 2025: non sono quote di mercato né misurano da sole la convenienza di una motorizzazione.

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Il quadro europeo mostra anche una contrazione dei motori tradizionali: nell’Ue le immatricolazioni a benzina sono scese del 20,1% e quelle diesel del 20,6% nei primi dieci mesi. L’ACEA attribuisce i dati aggregati alle informazioni fornite da associazioni automobilistiche nazionali, membri dell’associazione e Mobility Global; precisa che i valori dell’anno in corso sono provvisori e potranno essere rivisti.

Per un riferimento sul solo mercato italiano di ottobre, si può confrontare questo aggiornamento europeo con il precedente quadro mensile basato sui dati UNRAE: periodi e indicatori sono diversi, quindi le percentuali non sono direttamente confrontabili.

Fonte: ACEA, immatricolazioni auto nuove nell’Ue, 24 novembre 2026.

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Foto d’archivio illustrativa: auto elettrica collegata a una stazione di ricarica, non collegata ai dati del rapporto. Sasha Vukovic / Pexels, pagina della foto; licenza Pexels.