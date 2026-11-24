MotoGP, Márquez cade nella Sprint in Portogallo: Lecuona è nono

Marc Márquez è caduto nel penultimo giro della Sprint a Portimão, secondo il resoconto Ducati. Iker Lecuona ha chiuso nono e conquistato un punto.

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La Sprint del Gran Premio del Portogallo si è chiusa con la caduta di Marc Márquez e il nono posto di Iker Lecuona. Nel resoconto pubblicato il 22 novembre, Ducati riferisce che il pilota spagnolo è scivolato a due giri dal termine mentre occupava la terza posizione; Lecuona ha tagliato il traguardo nono, conquistando un punto.

La caduta di Márquez nel finale

Secondo la ricostruzione del Ducati Lenovo Team, Márquez era partito dalla seconda casella e aveva mantenuto la terza posizione fino al penultimo giro. La caduta è avvenuta alla curva 7. Il pilota ha spiegato che la pioggia si era intensificata e che quel tratto era più bagnato di quanto si aspettasse. Ducati riporta inoltre la sua dichiarazione di stare fisicamente bene.

Lecuona chiude la Sprint in zona punti

Lecuona, pilota del team al posto di Francesco Bagnaia in questo appuntamento, si era qualificato dodicesimo dopo aver raggiunto la Q2, sempre secondo Ducati. In gara ha recuperato tre posizioni e concluso nono: il piazzamento gli è valso un punto. La squadra ha descritto le condizioni come difficili soprattutto nella parte finale, quando la pioggia è aumentata.

La cronaca qui riportata si basa sul comunicato della squadra, che raccoglie anche i commenti dei due piloti. Non attribuisce a Márquez o a Lecuona risultati diversi da quelli indicati da Ducati. Il fine settimana portoghese è stato già raccontato nei resoconti sulle qualifiche di Portimão e sul titolo mondiale conquistato da Márquez; questa notizia riguarda il distinto risultato della Sprint.

Fonte: Ducati, resoconto della Sprint del GP del Portogallo, pubblicato il 22 novembre 2026. Immagine: fotografia d’archivio di Cipriano Fernandes / Pexels; ritrae una gara diversa e non i piloti citati. Pagina della foto · licenza Pexels.

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