Serie B, 13ª giornata: le quattro partite di mercoledì 25 novembre

La 13ª giornata di Serie B prosegue mercoledì con Cremonese-Avellino alle 19 e altre tre gare alle 20. Gli orari sono quelli del calendario ufficiale Lega B.

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La 13ª giornata di Serie B prosegue mercoledì 25 novembre con quattro partite. Il calendario ufficiale della Lega B indica Cremonese-Avellino alle 19; le altre tre gare, Mantova-Arezzo, Padova-Sampdoria e Pisa-Modena, sono in programma alle 20. Gli orari riportati qui sono quelli pubblicati nel calendario al momento della consultazione.

Le partite in programma mercoledì

19:00 — Cremonese-Avellino

20:00 — Mantova-Arezzo

20:00 — Padova-Sampdoria

20:00 — Pisa-Modena

Il calendario colloca le quattro sfide nella 13ª giornata e distribuisce il turno infrasettimanale tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre. La pagina della Lega B riporta sei incontri nella giornata di martedì e le quattro gare elencate per mercoledì. Questo riepilogo si concentra sugli appuntamenti del 25 novembre e non riporta i punteggi parziali delle partite ancora in corso.

Per variazioni o aggiornamenti, il riferimento è il calendario ufficiale della Lega B.

Immagine: pagina della fotografia su Pexels; licenza: Pexels License.

Foto d’archivio: una partita di calcio non collegata alla Serie B o agli incontri in programma. Foto di Mateo Franciosi / Pexels, scattata il 19 settembre 2026; usata con la Pexels License.

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