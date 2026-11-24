Laser satellitare, la nuova stazione NASA in Svalbard aiuta a seguire le orbite polari

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Osservatorio geodetico di Ny-Ålesund nelle Svalbard, ripreso da Landsat 9 il 30 luglio 2026. NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin. Credito: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin.

Una stazione laser installata nell’arcipelago norvegese delle Svalbard è entrata in funzione il 12 ottobre: secondo la NASA, è il primo impianto operativo della nuova generazione di sistemi di satellite laser ranging (SLR) sviluppati dall’agenzia. La struttura di Ny-Ålesund serve a seguire con maggiore precisione i satelliti in orbita, soprattutto quelli che passano sopra le regioni polari.

Come funziona il satellite laser ranging

La tecnica misura il tempo impiegato da un impulso laser per raggiungere un satellite dotato di speciali riflettori e tornare alla stazione. Conoscendo il tempo di andata e ritorno, i ricercatori possono determinare la distanza e contribuire a calcolare l’orbita. La NASA ricorda che i primi esperimenti risalgono a oltre sessant’anni fa; oggi il metodo è usato per convalidare le orbite e sostenere osservazioni dei cambiamenti della superficie terrestre.

Il nuovo sistema, sviluppato da scienziati del Goddard Space Flight Center e testato negli Stati Uniti, è stato attivato a Ny-Ålesund il 12 ottobre. La stazione è gestita dall’Autorità cartografica norvegese, partner della NASA. L’agenzia la descrive come il sito SLR più settentrionale della Terra e come il primo della nuova generazione a essere operativo.

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Perché la posizione artica è utile

Una rete di stazioni distribuite in latitudini diverse rende più robusto il tracciamento. Da Ny-Ålesund, spiega la NASA, i satelliti in orbita polare possono essere osservati quasi a ogni passaggio, mentre dalla stazione di Goddard negli Stati Uniti se ne vedono solo alcuni transiti al giorno. La copertura più frequente può aiutare la calibrazione di missioni come ICESat-2, che misura l’altezza delle superfici ghiacciate; la NASA presenta questo beneficio come un possibile miglioramento della precisione delle misure, non come un risultato già quantificato.

Il sistema non è un nuovo satellite e non produce da solo mappe del ghiaccio: è un’infrastruttura terrestre che contribuisce a determinare con accuratezza la posizione dei satelliti. La notizia è quindi rilevante per la geodesia e per le missioni di osservazione della Terra, mentre l’articolo NASA non fornisce una stima numerica dell’aumento di precisione atteso.

Fonte: NASA Earth Observatory, “Laser Focus at the Top of the World”, 23 novembre 2026. La pagina riporta anche le dichiarazioni del responsabile NASA Stephen Merkowitz.

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Immagine: Osservatorio geodetico di Ny-Ålesund sotto l’aurora; immagine Landsat 9 acquisita il 30 luglio 2026. NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin. Uso editoriale fattuale secondo le linee guida NASA per immagini e media.