SR-1 Freedom, NASA definisce l’architettura della sonda a propulsione nucleare per Marte

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La NASA ha completato la revisione di progetto di Space Reactor-1 (SR-1) Freedom e ha fissato alcuni elementi chiave della missione. L’agenzia indica come obiettivo il lancio alla fine del 2028: la sonda dovrebbe dimostrare la propulsione elettrica nucleare nello spazio profondo e trasportare su Marte una capsula con tre elicotteri. Si tratta ancora di un progetto in sviluppo, non di un veicolo pronto al lancio.

Che cosa ha deciso la NASA

La revisione si è svolta a ottobre al Glenn Research Center di Cleveland, con esperti NASA, del Dipartimento dell’Energia statunitense e dell’industria. Nel resoconto pubblicato il 24 novembre, la NASA spiega che il braccio che separa il reattore dal corpo principale della sonda sarà più corto rispetto alle illustrazioni iniziali. Secondo l’agenzia, la scelta riduce il peso e semplifica assemblaggio e integrazione.

Il reattore potrà inoltre essere collocato più vicino al modulo principale, chiamato Power and Propulsion Element, grazie a modifiche alla schermatura e alla progettazione del veicolo. La NASA afferma che queste soluzioni manterranno la protezione dalle radiazioni necessaria per l’elettronica e il carico scientifico. Il comunicato non fornisce ancora parametri completi del sistema di propulsione o una data di lancio più precisa.

Il viaggio previsto verso Marte

SR-1 userà energia da fissione e pannelli solari. Il suo carico sarà SkyFall, una capsula che, nel piano NASA, porterà tre elicotteri di nuova generazione. Una volta arrivati sul pianeta, dovrebbero studiare geologia e storia del clima marziano, esplorare aree diverse e cercare possibili tracce di ghiaccio nel sottosuolo.

L’agenzia presenta SR-1 come la prima navicella a fissione destinata a viaggiare oltre l’orbita terrestre e descrive la missione come una dimostrazione tecnologica per future operazioni di lunga durata, anche in luoghi dove la luce solare è limitata. Sono obiettivi dichiarati dalla NASA: la missione dovrà ancora superare le fasi di progettazione, costruzione e preparazione al lancio.

Un rendering, non una fotografia della missione

L’immagine in evidenza è un concept artistico NASA/Jonathan North che raffigura SR-1 vicino a Marte; non documenta un veicolo reale già in volo. La NASA consente la riproduzione dei materiali resi pubblici nel rispetto delle proprie linee guida, salvo indicazioni di copyright o diritti di terzi. La didascalia e i crediti identificano l’illustrazione come rendering.

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La NASA ha raccontato anche il lavoro del rover Curiosity sulla superficie marziana: le immagini delle nubi al crepuscolo sopra il cratere Gale. Per SR-1, invece, il lancio resta pianificato per la fine del 2028.

Fonti e immagine

Fonte dei fatti: NASA, “Teams Lock in Mission Architecture for NASA’s SR-1 Freedom”, 24 novembre 2026. Concept artistico: NASA/Jonathan North. Diritti e uso dei materiali: NASA Brand & Usage Guidelines.