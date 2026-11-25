Linea Venezia–Trieste, nuove variazioni per alcuni regionali fino al 12 dicembre

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Un nuovo avviso di Trenitalia riguarda la linea Venezia–Trieste via Udine: dal 24 novembre al 12 dicembre 2026 sono previste variazioni, cancellazioni parziali e corse sostitutive con autobus per alcuni treni del Regionale. L’avviso non dice che l’intera linea sia sospesa e non elenca nel riepilogo tutti i collegamenti interessati.

Un nuovo periodo dopo l’avviso di novembre

La finestra attuale segue quella dal 20 al 23 novembre già trattata da LSDI. Per questa nuova fase, il riepilogo di Trenitalia indica effetti su alcuni regionali. Non è quindi corretto estendere le modifiche a tutti i treni o a ogni stazione della tratta.

Orari dei bus e verifiche prima di partire

Per le corse sostitutive, Trenitalia avverte che l’orario degli autobus può variare in base alle condizioni del traffico stradale. I canali di vendita risultano aggiornati: chi viaggia tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia dovrebbe controllare il singolo treno e l’eventuale bus prima della partenza, soprattutto in caso di coincidenze.

La pagina di infomobilità consultata non riporta nel riepilogo i numeri dei treni coinvolti. Per questo è necessario verificare l’orario della propria relazione sui canali ufficiali di Trenitalia e seguire le indicazioni disponibili per la specifica corsa.

Fonte e immagine

Trenitalia, pagina Infomobilità, avviso per la linea Venezia–Trieste via Udine (consultato il 25 novembre 2026). La fotografia è d’archivio: mostra due treni Trenitalia in una stazione italiana, non la linea o i lavori citati. Foto: giovanni / Pexels, secondo la licenza Pexels.

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