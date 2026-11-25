Dragonfly, installate le sette camere per esplorare Titano: lancio previsto nel 2028

NASA ha integrato sul velivolo Dragonfly le sette camere DragonCam, progettate per osservare Titano durante il volo e al suolo.

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Le sette camere della suite DragonCam sono state installate e integrate sul velivolo Dragonfly, la missione NASA diretta verso Titano, la più grande luna di Saturno. L’agenzia ha pubblicato l’aggiornamento il 24 novembre 2026: gli strumenti serviranno a riprendere la superficie sia durante i voli sia quando il rotore sarà a terra.

Sette strumenti per osservare Titano

Secondo la descrizione NASA della suite DragonCam, le sette camere sono progettate per caratterizzare il terreno a scale diverse. A metà novembre erano state montate nei rispettivi alloggiamenti isolati, testate e integrate nel velivolo. Ogni camera guarderà la superficie attraverso una finestra in un involucro di schiuma, pensato per proteggere gli strumenti dal freddo estremo di Titano.

Un sistema di LED realizzato al Johns Hopkins Applied Physics Laboratory copre una gamma che va dall’infrarosso all’ultravioletto. Le osservazioni dei colori dei materiali potranno aiutare gli scienziati a formulare ipotesi sulla loro composizione. Sono capacità previste per la missione: Dragonfly non è ancora arrivato su Titano e le immagini descritte da NASA riguardano le prove e l’integrazione a Terra.

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Il calendario della missione

NASA indica il lancio per luglio 2028 e l’arrivo su Titano per la fine del 2034. La missione utilizzerà un velivolo a rotori per esplorare più siti della luna; l’aggiornamento sulle camere riguarda quindi la preparazione degli strumenti, non una scoperta già compiuta sulla superficie.

Dragonfly è distinta da SR-1 Freedom, l’altra missione NASA verso Marte raccontata da LSDI: destinazione e tecnologia sono diverse.

Fonti e immagine

Fonte dei dati sulla missione e sugli strumenti: NASA Science, 24 novembre 2026. La fotografia mostra l’installazione di una camera sul velivolo Dragonfly il 6 novembre 2026; non è un’immagine della superficie di Titano. Credito: NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman. L’asset è usato secondo le linee guida NASA per immagini e media, che consentono l’uso editoriale fattuale delle immagini NASA non indicate come materiale di terzi, con attribuzione e senza implicare approvazione da parte dell’agenzia.

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