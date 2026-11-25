Linea Roma–Pisa, lavori a Civitavecchia: modifiche ai treni il 25 e 26 novembre

Trenitalia segnala lavori a Civitavecchia il 25 e 26 novembre e il 5 e 6 dicembre, con variazioni per alcuni treni e corse bus.

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La linea Roma–Pisa è interessata da lavori di potenziamento infrastrutturale a Civitavecchia mercoledì 25 e giovedì 26 novembre e, in una seconda fase, sabato 5 e domenica 6 dicembre 2026. Nell’avviso pubblicato da Trenitalia sono previste variazioni e cancellazioni, in alcuni casi totali, per alcuni treni Regionali; sono indicate modifiche anche per alcuni collegamenti Alta Velocità e Intercity e corse sostitutive con bus.

Le giornate interessate sono quattro, divise in due finestre: 25–26 novembre e 5–6 dicembre. L’intervento riguarda il potenziamento infrastrutturale a Civitavecchia. L’avviso non annuncia la sospensione dell’intera linea: descrive effetti su alcuni servizi e invita a fare riferimento ai canali di vendita aggiornati.

Come controllare il proprio treno

Poiché le modifiche variano in base al collegamento, prima di partire è opportuno controllare la corsa specifica sui canali ufficiali di Trenitalia, verificando orario e presenza di eventuali bus sostitutivi. Il riepilogo consultato non riporta qui l’elenco dei singoli treni coinvolti; non è quindi possibile estendere le cancellazioni a tutti i servizi Roma–Pisa.

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Un diverso avviso ferroviario per le relazioni Roma–Fiumicino e Roma–Civitavecchia è stato trattato in questo aggiornamento sui regionali dal 26 novembre: riguarda lavori e collegamenti distinti da quelli della linea Roma–Pisa.

Fonte: avvisi di Infomobilità Trenitalia, consultati il 25 novembre 2026. Immagine d’archivio: treno Regionale a Roma Termini, foto di CAPTAIN RAJU, CC BY-SA 4.0; non ritrae i lavori né i servizi interessati.

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