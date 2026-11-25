Kilonova Catcher, la rete di astrofili che segue le esplosioni cosmiche

La rete Kilonova Catcher conta oltre 150 astrofili e ha contribuito a più di 64 rapporti: come segue le kilonovae e le altre allerte cosmiche.

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NASA racconta il lavoro di Kilonova Catcher, una rete internazionale di astrofili che aiuta gli osservatori professionali a seguire eventi cosmici brevi, tra cui le kilonovae. L’aggiornamento dell’agenzia, pubblicato il 24 novembre 2026, riferisce che il progetto conta più di 150 membri registrati e ha contribuito a oltre 64 rapporti ufficiali condivisi attraverso il General Coordinates Network.

Come funziona la rete

Una kilonova può apparire quando due stelle di neutroni si scontrano. Il lampo associato svanisce nell’arco di pochi giorni: per questo gli astronomi devono individuare rapidamente la sorgente e coordinare le osservazioni. NASA spiega che, dopo un’allerta inviata da rilevatori di onde gravitazionali o telescopi spaziali, i volontari puntano i propri strumenti verso la zona indicata e cercano di registrare e seguire la luce che si affievolisce.

La rete segue anche lampi di raggi gamma e altri fenomeni transitori. Non sostituisce i telescopi professionali: amplia il numero di osservatori disponibili e può raccogliere immagini mentre l’evento è ancora visibile. Secondo NASA, alcune osservazioni dei partecipanti sono state riconosciute in pubblicazioni scientifiche sottoposte a revisione paritaria.

Che cosa serve per partecipare

La pagina del progetto indica che può contribuire chi dispone di un telescopio con fotocamera, oppure ha accesso a uno strumento di questo tipo. Le osservazioni devono inserirsi nelle campagne e negli avvisi coordinati dal progetto; non si tratta quindi di cercare a caso un’esplosione nel cielo. Il sito Kilonova Catcher raccoglie le informazioni per aderire e i riferimenti del gruppo.

Il legame con le prossime allerte

NASA scrive che la rete si sta preparando a seguire migliaia di nuove allerte attese dal Nancy Grace Roman Space Telescope. È una prospettiva legata al lavoro futuro del progetto, non il risultato di una missione già in corso: la pagina non indica una data precisa per l’avvio di queste osservazioni. I numeri sui membri e sui rapporti descrivono invece l’attività già svolta dal gruppo al momento dell’aggiornamento.

La galassia NGC 4993, fotografata dal telescopio Hubble, è associata alla kilonova osservata nel 2017 dopo la fusione di due stelle di neutroni. L’immagine d’archivio non mostra un nuovo evento del 2026. Foto: NASA and ESA, via ESA/Hubble; licenza CC BY 4.0.

Fonti: NASA Science, Kilonova Catcher; ESA/Hubble, NGC 4993 e condizioni di riuso ESA/Hubble.