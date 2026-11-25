Bending Spoons si accorda per Mailchimp: valore da 3,68 miliardi

Bending Spoons ha firmato un accordo per acquistare Mailchimp da Intuit per un valore indicativo di 3,68 miliardi di dollari. Il closing è atteso nel 2027, con autorizzazioni ancora necessarie.

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Bending Spoons, società tecnologica con sede a Milano, ha raggiunto un accordo per acquistare Mailchimp da Intuit. L’intesa è stata annunciata il 19 novembre e attribuisce all’operazione un valore complessivo di circa 3,68 miliardi di dollari. La vendita non è ancora conclusa: entrambe le società indicano che restano condizioni contrattuali e autorizzazioni regolatorie da soddisfare.

Come è composto il valore dell’operazione

Nel proprio documento trimestrale, Intuit descrive un corrispettivo di circa 3,68 miliardi di dollari: circa 3,31 miliardi in contanti e 368 milioni in azioni ordinarie di Bending Spoons. Il valore della componente azionaria sarà determinato alla chiusura e può differire da quello indicato al momento della firma; il documento segnala anche i consueti aggiustamenti contrattuali. Bending Spoons afferma che Intuit reinvestirà 368 milioni di dollari dei proventi in nuove azioni della società acquirente.

Le cifre sono quelle comunicate dalle parti e non rappresentano una valutazione indipendente. In particolare, l’importo definitivo della quota in azioni dipenderà dal valore dei titoli al momento del completamento.

Che cosa succede ora

Intuit prevede che la transazione possa chiudersi nella prima parte del 2027, ma la data non è garantita: servono le approvazioni regolatorie e le altre condizioni previste dall’accordo. Fino al closing Mailchimp resta parte di Intuit. Gli annunci non descrivono cambiamenti immediati ai piani, ai prezzi o alle funzioni per i clienti, quindi non è possibile dedurre da questa operazione modifiche già decise per chi usa il servizio.

Mailchimp è una piattaforma di automazione del marketing via email per aziende. Per un tema distinto legato alle newsletter, è disponibile il nostro approfondimento sui pixel di tracciamento delle aperture.

Fonti: annuncio di Bending Spoons; documento trimestrale di Intuit.

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Immagine di repertorio, non collegata alle società citate. Foto: Antoni Shkraba/Pexels.