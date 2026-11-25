Sabato 28 novembre 2026 sono previste modifiche alla circolazione sulla linea ferroviaria Reggio Emilia–Ciano. Nel riepilogo aggiornato il 25 novembre, Trenitalia Tper segnala cancellazioni totali e corse sostitutive con autobus per i treni regionali.
Che cosa indica l’avviso
La comunicazione attribuisce le modifiche a lavori di manutenzione straordinaria sulla linea. Il riepilogo pubblico non elenca i singoli treni né gli orari dei bus: per organizzare il viaggio occorre quindi verificare la propria corsa sui canali di vendita e informazione di Trenitalia, che l’azienda indica come aggiornati.
L’avviso riguarda la relazione Reggio Emilia–Ciano e la giornata di sabato 28 novembre. Non estende le cancellazioni ad altre linee o a date diverse. Prima di partire è utile controllare nuovamente la corsa e le indicazioni associate al collegamento scelto.
Altri lavori ferroviari nei prossimi giorni
Per altri interventi programmati, LSDI ha riepilogato le modifiche sulla linea convenzionale Milano–Bologna tra Piacenza e Bologna e quelle previste per i treni tra Roma e Pisa per i lavori a Civitavecchia. Si tratta di cantieri distinti, con date e collegamenti differenti.
Fonte: pagina Infomobilità Trenitalia, sezione Emilia-Romagna, aggiornamento del 25 novembre 2026. Immagine: treno regionale Trenitalia Tper fotografato a Reggio Emilia nel 2022; foto d’archivio, non relativa ai lavori del 28 novembre. Paolo Tamagnini, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.