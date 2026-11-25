NGC 7771, le galassie in interazione nell’APOD NASA del 24 novembre

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Un gruppo di galassie nella costellazione di Pegaso mostra come incontri ripetuti possano rimodellare interi sistemi stellari. L’immagine astronomica del 24 novembre pubblicata dalla NASA come Astronomy Picture of the Day (APOD) racconta il gruppo NGC 7771 e le sue vicine NGC 7769 e NGC 7770.

Dove si trova il gruppo NGC 7771

La NASA colloca il gruppo a quasi 200 milioni di anni luce dalla Terra, in direzione di Pegaso. NGC 7771, la galassia a spirale barrata più grande del gruppo, misura circa 75.000 anni luce; la spirale NGC 7769 ha dimensioni simili. Queste distanze e misure sono quelle riportate nella spiegazione NASA dell’APOD del 24 novembre 2026.

Gli incontri gravitazionali lasciano tracce

La descrizione NASA evidenzia anelli e deboli archi di stelle associati a precedenti interazioni gravitazionali. Le galassie del gruppo si avvicinano più volte: su tempi di miliardi di anni, potrebbero fondersi in un unico sistema più grande. La fusione galattica è un processo normale nell’evoluzione delle galassie; studiare sistemi di questo tipo aiuta a comprendere anche scenari di fusione su scala cosmica.

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La notizia riguarda l’interpretazione astronomica dell’immagine, non un evento osservato in tempo reale. L’APOD è una selezione quotidiana accompagnata da una spiegazione, non una nuova scoperta annunciata dalla NASA.

La fotografia di accompagnamento

La fotografia qui utilizzata è un’immagine d’archivio di NGC 7771 realizzata da Juan Lacruz all’osservatorio J87 il 10 ottobre 2024. È distinta dall’immagine NASA del 24 novembre: la didascalia e il credito riportano autore, provenienza e licenza CC BY 4.0. Fonte NASA: APOD del 24 novembre 2026. Scheda e provenienza della fotografia su Wikimedia Commons; licenza CC BY 4.0. Credito: Juan Lacruz, osservatorio J87 / Wikimedia Commons. Immagine convertita in WebP senza ritaglio.

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