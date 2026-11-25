Champions League, Real Madrid-PSV 5-1 e Lipsia-Lens 3-1: i risultati del 24 novembre

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

La serata di Champions League di martedì 24 novembre si è chiusa con due risultati netti: il Real Madrid ha battuto il PSV Eindhoven 5-1 e il Lipsia ha superato il Lens 3-1. I punteggi compaiono nel riepilogo ufficiale UEFA della fase campionato.

I risultati di martedì 24 novembre

Real Madrid-PSV Eindhoven 5-1. La squadra spagnola ha chiuso con quattro gol di margine. Nella stessa sezione dei risultati UEFA è riportato anche il successo del Lipsia.

Lipsia-Lens 3-1. Il club tedesco ha vinto la partita con due reti di scarto. La pagina UEFA colloca entrambe le gare tra gli incontri di martedì 24 novembre; il programma della quinta giornata prosegue con le partite del 25 novembre.

Dove consultare il quadro completo

Il riepilogo si limita ai risultati finali riportati da UEFA e non aggiunge marcatori o cronache minuto per minuto. Il calendario ufficiale raccoglie date, incontri e punteggi della fase campionato: consulta la pagina UEFA della Champions League 2026/27.

Foto d’archivio: l’immagine mostra l’interno del Santiago Bernabéu in uno scatto del 2011 e non documenta la partita del 24 novembre. Foto: Garrapata / Wikimedia Commons, CC0 1.0 (scheda dell’immagine; licenza).

Da non perdere Tiro a segno, le finali di Coppa del Mondo a Roma dal 3 dicembre