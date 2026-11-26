Ducati presenta il team MotoGP 2027 il 18 gennaio a Madonna di Campiglio

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Il Ducati Lenovo Team presenterà la squadra MotoGP 2027 lunedì 18 gennaio a Madonna di Campiglio. L’appuntamento Campioni in Pista è in programma dal 17 al 19 gennaio e comprende anche la presentazione delle nuove Desmosedici GP, secondo la pagina ufficiale di Ducati.

Il programma annunciato

Ducati indica che l’iniziativa si svolgerà per il quinto anno consecutivo nella località trentina, con la collaborazione di Trentino Marketing e dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio. Il momento centrale per la squadra sarà lunedì 18 gennaio: in quella data sono previste la presentazione del Ducati Lenovo Team 2027 e quella delle nuove moto.

Orari e accesso non sono ancora indicati

La pagina consultata non specifica l’orario, le modalità di partecipazione del pubblico né un’eventuale diretta. Ducati scrive che ulteriori dettagli sull’evento e sulla presentazione arriveranno nelle prossime settimane. Perciò, al momento, non è possibile confermare un programma completo o l’apertura al pubblico.

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Per un aggiornamento precedente sulla squadra, leggi anche la nostra notizia sul GP di Valencia, ultima tappa del calendario MotoGP 2026.

Fonte: Ducati, “Campioni in Pista 2027”. Foto d’archivio: un pilota su una Ducati in pista a Cape Town; non ritrae il Ducati Lenovo Team 2027 né l’evento di Madonna di Campiglio. Foto di Stephan Louis / Pexels, utilizzata secondo la Pexels License.

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