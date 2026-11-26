Fragole, cetrioli e basilico: NASA studia i raccolti per Luna e Marte

I test NASA su fragole, cetrioli e basilico limone: risultati sulla Terra e prospettive per i sistemi di coltivazione delle future missioni.

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Fragole, cetrioli e basilico limone sono tra le piante che NASA sta valutando per dare più varietà ai menu delle future missioni lunari e marziane. La pagina NASA Science, aggiornata il 25 novembre 2026, descrive test svolti in camere di coltivazione controllata: sono prove sulla Terra, non coltivazioni già operative sulla Luna o su Marte.

Che cosa mostrano i test

Le tre colture sono a stadi diversi. NASA riferisce che il cetriolo ha prodotto frutti commestibili in condizioni di volo simulate; i risultati sono riportati in uno studio pubblicato ad agosto su HortScience. Il basilico limone ha superato una fase preliminare e i ricercatori stanno valutando i passaggi successivi, compresa la crescita nei “plant pillows” usati per le piante sulla Stazione spaziale. Per le fragole, invece, i test confrontano varietà e caratteristiche utili in uno spazio limitato.

Nel confronto citato da NASA, la varietà Delizz ha prodotto frutti grandi e rossi, mentre una fragola selvatica ha generato più gemme, fiori e frutti a partire dal seme. La pianta selvatica, però, sviluppava anche molti stoloni, che occuperebbero spazio prezioso a bordo: per questo l’agenzia mantiene Delizz come candidata preferita. Sono indicazioni di ricerca, non una selezione definitiva per una missione.

Perché servono colture diverse

Le piante possono contribuire a variare dieta e gusto durante missioni lunghe. NASA segnala anche funzioni ambientali studiate per le colture spaziali, come assorbire anidride carbonica, produrre ossigeno e riciclare acqua. La pagina annuncia inoltre il lancio verso la Stazione spaziale di una camera di crescita sperimentale, pensata per raccogliere dati utili a progettare sistemi per futuri habitat lunari e missioni su Marte. Non indica una data precisa per l’impiego di questi raccolti in una missione con equipaggio.

L’immagine mostra fragole, cetriolo e basilico cresciuti in camere controllate al Kennedy Space Center. Foto NASA, riprodotta per informazione con attribuzione secondo le linee guida NASA per immagini e media; non implica approvazione NASA di LSDI.

Fonte: NASA Science, “NASA Eyes Crop Candidates for Future Menus”, pubblicata il 25 novembre 2026. NASA Brand Center, uso di immagini e media.

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