Google Foto, cinque novità per organizzare e condividere i ricordi

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Google ha presentato il 23 novembre una serie di aggiornamenti per Google Foto pensati per creare raccolte, ritrovare immagini e condividere ricordi. La pagina dell’azienda descrive diverse funzioni, ma non indica una data precisa di disponibilità per gli account italiani: l’effettiva presenza può quindi dipendere dall’app e dal rollout.

Album e modelli per i ricordi

Tra gli esempi proposti c’è la creazione di un album dei momenti salienti di una festa, con un riepilogo da condividere via email. Google aggiunge 12 modelli Remix per trasformare le immagini delle feste in biglietti in stile scrapbook o illustrazioni dai colori pastello. Sono strumenti per preparare una selezione e darle una veste grafica, non una garanzia che ogni funzione sia già attiva su tutti i dispositivi.

Come ritrovare le foto condivise

Gli album condivisi possono essere filtrati per persone o animali; dalla fila dei volti in alto si può aprire rapidamente la raccolta di immagini associata a una persona cara o a un animale. La scheda Raccolte può inoltre essere personalizzata fissando in primo piano gli album preferiti e nascondendo quelli meno usati. Prima di inviare un album, resta utile controllare quali immagini contiene e chi può aprirlo.

Media sul dispositivo e stampe

Su Android, Google segnala un accesso più diretto ai contenuti salvati localmente tramite la voce “Su questo dispositivo”. La pagina menziona anche il negozio Fujifilm integrato con Google Foto per ordinare fotolibri, coperte, tazze e altri prodotti. Per prezzi, aree servite e disponibilità occorre consultare il negozio al momento dell’ordine: il post di Google non fornisce questi dettagli.

Le funzioni e gli esempi sono descritti nell’annuncio di Google del 23 novembre. La foto d’archivio mostra una famiglia che guarda uno smartphone e non raffigura l’interfaccia di Google Foto. Foto: Shixart1985 / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.