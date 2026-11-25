Il 12 novembre 2026 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato il riparto di 845,8 milioni di euro del Fondo Integrativo Statale per le borse di studio universitarie dell’anno accademico 2026/2027. La decisione riguarda il finanziamento nazionale; non stabilisce da sola quanto spetterà a un singolo studente.
Che cosa finanzia il Fondo
Il FIS è una delle fonti nazionali per il sistema delle borse universitarie. Secondo il MUR, il via libera della Conferenza Stato-Regioni permette di completare l’assegnazione alle Regioni. La Conferenza, nel repertorio dell’atto 208/CSR del 12 novembre, documenta il parere favorevole sullo schema di decreto per la tabella di riparto, accompagnato da raccomandazioni regionali.
Il Ministero riferisce che la dotazione complessiva cresce del 19,5% rispetto all’anno precedente e del 175% rispetto al 2020, quando il Fondo disponeva di 307,8 milioni. Le Regioni devono aggiungere risorse proprie per un importo pari ad almeno il 40% del finanziamento statale ricevuto.
Il dato nazionale non equivale a un importo individuale
La cifra di 845,8 milioni è riferita al riparto nazionale per il 2026, collegato dal MUR all’anno accademico 2026/2027. Il comunicato non indica un importo per ciascun beneficiario né presenta scadenze o modalità di domanda. Questi elementi non si possono ricavare dal totale nazionale: l’articolo riporta il quadro finanziario annunciato e non valuta l’idoneità di singoli studenti.
Come dato storico, il MUR afferma che nel 2024/2025 ha ricevuto una borsa il 99,8% degli studenti risultati idonei: 299.618 beneficiari, il 22,7% in più rispetto al 2020/2021. Il dato descrive l’anno accademico passato e non garantisce automaticamente la copertura dei requisiti o delle domande per il 2026/2027.
Il riparto delle borse è distinto dai finanziamenti per progetti di ricerca: sul sito abbiamo ricostruito anche la selezione di 16 progetti Italia-USA per il biennio 2027-2028.
Fonti: comunicato MUR del 12 novembre 2026; repertorio della Conferenza Stato-Regioni, atto 208/CSR.
Foto d’archivio: aula universitaria presso la University of Nigeria, Nsukka, 2020; non raffigura un ateneo italiano né il riparto. Foto di Ngozi Stella Udechukwu, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.