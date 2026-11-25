Tiro a segno, 13 italiani alle finali di Coppa del Mondo a Roma

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Le finali di Coppa del Mondo di tiro a segno arrivano a Roma dal 3 al 7 dicembre 2026. Il CONI indica 13 atleti italiani in gara: sette uomini e sei donne. Le prove si svolgeranno alla Fiera di Roma.

Otto titoli in palio

Il programma comprende otto specialità olimpiche individuali: carabina da 10 metri maschile e femminile, pistola da 10 metri maschile e femminile, carabina a 50 metri a tre posizioni per uomini e donne, pistola automatica da 25 metri maschile e pistola da 25 metri femminile. L’evento riunisce i qualificati attraverso i risultati della stagione e le wild card assegnate al Paese ospitante.

Chi sono gli italiani convocati

Per la carabina figurano Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Michele Bernardi, Carlotta Salafia, Debora Crosato e Martina Ziviani. Nelle gare di pistola sono iscritti Paolo Monna, Federico Nilo Maldini, Cristina Magnani, Alessandra Fait, Margherita Brigida Veccaro, Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti. Alcuni atleti saranno impegnati in più di una specialità, come Bonazzi, Salafia e Fait.

Il CONI segnala anche i risultati recenti di Sollazzo: l’oro nella carabina da 10 metri e l’argento nella prova a squadre miste, insieme a Salafia, ai Giochi del Mediterraneo di Taranto di fine agosto. Monna e Maldini sono invece attesi nella pistola da 10 metri; la nota ricorda per Monna il terzo posto nell’ultima tappa di Coppa del Mondo in Egitto e il quinto ai Mondiali di Doha.

Come seguire le finali

La manifestazione si svolge da venerdì 3 a lunedì 7 dicembre. Il comunicato CONI presenta il calendario generale e le otto prove, ma non specifica gli orari delle singole gare né le modalità di trasmissione: per questi dettagli occorrerà consultare gli aggiornamenti dell’organizzazione.

Fonte: CONI, 24 novembre 2026. Foto d’archivio: U.S. Army, via Wikimedia Commons, CC BY 2.0; l’immagine mostra una gara a Tokyo nel 2021 e non l’evento di Roma.

Da non perdere Italbasket-Turchia a Roma il 26 novembre: Mattarella assisterà alla partita