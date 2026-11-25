Un intervento di manutenzione tra le stazioni di Campagna Serre Persano e Bella Muro comporterà variazioni alla circolazione ferroviaria tra il 26 e il 30 novembre. RFI indica che alcuni treni regionali saranno interessati da modifiche d’orario o cancellazioni il 27, 28 e 29 novembre, con servizi sostitutivi su bus.
Le date dei lavori e i regionali coinvolti
La finestra programmata va dalle 23:00 di giovedì 26 novembre alle 5:00 di lunedì 30 novembre. Secondo l’avviso di Rete Ferroviaria Italiana, nei giorni 27, 28 e 29 novembre alcuni regionali sulle relazioni Taranto, Potenza Centrale e Sicignano degli Alburni verso Battipaglia, Salerno, Nocera Inferiore e Napoli Centrale possono cambiare orario o essere cancellati del tutto o in parte. L’avviso segnala anche nuovi treni sulle tratte Napoli–Eboli, Salerno–Campagna Serre, Salerno–Eboli e Salerno–Battipaglia.
Bus sostitutivi e fermate
Per alcune tratte è previsto un servizio sostitutivo con autobus. RFI precisa che i bus si fermano normalmente nei piazzali davanti alle stazioni, con eccezioni indicate nell’avviso: a Napoli Centrale il riferimento è il terminal bus di corso Arnaldo Lucci; a Battipaglia il prolungamento di via Ferrovia, lato destro del piazzale; a Contursi Terme la fermata è a Contursi Scalo; a Buccino San Gregorio Magno è presso il bivio ferroviario, alla palina Trenitalia.
La pagina RFI avverte che le modifiche ai servizi possono verificarsi anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori e segnala che i canali di vendita Trenitalia sono aggiornati. Prima di partire è quindi utile controllare la singola corsa e la fermata del bus sostitutivo sui canali ufficiali.
Un precedente intervento nell’area di Salerno
Per un’altra interruzione regionale in Campania, con tratta e date diverse, leggi anche il nostro aggiornamento sulla sospensione tra Salerno e Baronissi.
Fonti: avviso RFI. Foto d’archivio: hpgruesen, Wikimedia Commons, dedicata al pubblico dominio con CC0 1.0; ritrae un treno regionale Trenitalia a La Brigue e non i lavori descritti.