Campania, lavori ferroviari dal 26 novembre: modifiche ai regionali e bus

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Un intervento di manutenzione tra le stazioni di Campagna Serre Persano e Bella Muro comporterà variazioni alla circolazione ferroviaria tra il 26 e il 30 novembre. RFI indica che alcuni treni regionali saranno interessati da modifiche d’orario o cancellazioni il 27, 28 e 29 novembre, con servizi sostitutivi su bus.

La finestra programmata va dalle 23:00 di giovedì 26 novembre alle 5:00 di lunedì 30 novembre. Secondo l’avviso di Rete Ferroviaria Italiana, nei giorni 27, 28 e 29 novembre alcuni regionali sulle relazioni Taranto, Potenza Centrale e Sicignano degli Alburni verso Battipaglia, Salerno, Nocera Inferiore e Napoli Centrale possono cambiare orario o essere cancellati del tutto o in parte. L’avviso segnala anche nuovi treni sulle tratte Napoli–Eboli, Salerno–Campagna Serre, Salerno–Eboli e Salerno–Battipaglia.

Bus sostitutivi e fermate

Per alcune tratte è previsto un servizio sostitutivo con autobus. RFI precisa che i bus si fermano normalmente nei piazzali davanti alle stazioni, con eccezioni indicate nell’avviso: a Napoli Centrale il riferimento è il terminal bus di corso Arnaldo Lucci; a Battipaglia il prolungamento di via Ferrovia, lato destro del piazzale; a Contursi Terme la fermata è a Contursi Scalo; a Buccino San Gregorio Magno è presso il bivio ferroviario, alla palina Trenitalia.

Leggi anche Hubble studia il bulge galattico per le future osservazioni di Roman

La pagina RFI avverte che le modifiche ai servizi possono verificarsi anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori e segnala che i canali di vendita Trenitalia sono aggiornati. Prima di partire è quindi utile controllare la singola corsa e la fermata del bus sostitutivo sui canali ufficiali.

Un precedente intervento nell’area di Salerno

Per un’altra interruzione regionale in Campania, con tratta e date diverse, leggi anche il nostro aggiornamento sulla sospensione tra Salerno e Baronissi.

Fonti: avviso RFI. Foto d’archivio: hpgruesen, Wikimedia Commons, dedicata al pubblico dominio con CC0 1.0; ritrae un treno regionale Trenitalia a La Brigue e non i lavori descritti.

Da non perdere Trento–Bassano, alcune corse regionali passano ai bus fino al 12 dicembre