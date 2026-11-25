Roma-Avezzano, modifiche a due regionali tra il 26 novembre e l’11 dicembre

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Dal 26 novembre all’11 dicembre alcuni treni regionali della relazione Roma–Avezzano subiranno modifiche in giornate specifiche per lavori programmati nella stazione di Roma Termini. L’avviso di RFI indica due corse interessate, una al mattino e una alla sera: in entrambi i casi il servizio cambierà capolinea a Roma Tiburtina.

R 4546: partenza da Roma Tiburtina

Il regionale R 4546, previsto in partenza da Roma Termini alle 5:35 e diretto a Tivoli con arrivo alle 6:25, nei giorni 27 e 28 novembre e 3, 4, 10 e 11 dicembre partirà invece da Roma Tiburtina alle 5:35. RFI precisa che restano invariati gli altri orari, le fermate e il periodo di effettuazione del treno.

R 4561: arrivo a Roma Tiburtina

Il regionale R 4561 parte da Avezzano alle 21:12 ed è programmato in arrivo a Roma Termini alle 23:15. Nei giorni 26 e 27 novembre e 2, 3, 9 e 10 dicembre terminerà la corsa a Roma Tiburtina alle 23:15. Anche per questo treno RFI segnala che gli altri orari e le fermate restano invariati.

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Le modifiche riguardano dunque queste due corse nelle sole date elencate, non tutti i regionali della linea. Trenitalia indica che i propri canali di vendita sono aggiornati: prima di partire è opportuno controllare il singolo viaggio e la stazione di partenza o arrivo indicata per quella giornata.

Per un avviso distinto sulla rete regionale, con cancellazioni e bus sostitutivi sulla Reggio Emilia–Ciano il 28 novembre, leggi anche l’aggiornamento per la linea Reggio Emilia–Ciano.

Fonti: avviso RFI sulla linea Roma–Avezzano e pagina Trenitalia sui lavori programmati.

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Foto d’archivio (2021) della stazione ferroviaria di Avezzano; non ritrae i lavori annunciati. Marica Massaro / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.