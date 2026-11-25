Volkswagen ID. Cross R-Line, ordini aperti in Germania: autonomia fino a 314 km

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La Volkswagen ID. Cross R-Line è ordinabile in Germania dal 25 novembre 2026. La prima versione annunciata ha 99 kW (135 CV), batteria da 37 kWh e un’autonomia massima dichiarata di 314 km nel ciclo WLTP. La casa automobilistica non indica nel comunicato un prezzo né una data di commercializzazione in Italia.

Immagine ufficiale della ID. Cross R-Line: Volkswagen AG / Volkswagen Newsroom.

Due livelli di potenza, il secondo da marzo

Il comunicato di Volkswagen Newsroom prevede da metà marzo 2027 una seconda ID. Cross R-Line: 166 kW (226 CV) e batteria da 52 kWh. La versione più potente è descritta con differenziale anteriore a controllo elettronico, regolazione adattiva DCC dell’assetto, sterzo progressivo e profilo di guida Traction. Il testo precisa che il modello non è ancora in vendita e che i valori WLTP vincolanti non sono disponibili; perciò al momento non è possibile confrontarne l’autonomia omologata con quella della versione da 99 kW.

Cosa sappiamo sulla versione già ordinabile

Per la R-Line da 99 kW la casa dichiara un’autonomia fino a 314 km. È un dato di omologazione WLTP, non una promessa di percorrenza in ogni condizione: lo stesso comunicato avverte che l’autonomia effettiva dipende anche da allestimento, stile e velocità di guida, temperatura, passeggeri e carico. Tra gli elementi di serie citati da Volkswagen figurano cerchi in lega da 19 pollici e dettagli esterni specifici della linea R-Line.

L’annuncio riguarda esplicitamente gli ordini in Germania. Non contiene ancora informazioni su prezzi o disponibilità italiana, quindi questi aspetti restano da confermare. Per chi segue il modello, qui il precedente riepilogo LSDI sulla ID. Cross da 37 kWh; la nuova notizia si concentra sull’apertura degli ordini della variante R-Line e sulla futura versione più potente.

Fonti: comunicato Volkswagen Newsroom del 25 novembre 2026. Per i materiali del Media Service, Volkswagen consente l’uso editoriale dei documenti da parte di giornalisti e testate secondo le condizioni d’uso del Newsroom.

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