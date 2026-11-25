Scania Touring, a IBE 2026 debutta in Italia la versione elettrica

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La nuova generazione Scania Touring è in mostra a IBE 2026, la manifestazione dedicata al trasporto persone in programma alla Fiera di Rimini dal 24 al 26 novembre. Nel padiglione C3, stand 302, il costruttore indica due veicoli: uno diesel e uno elettrico. La versione elettrica è presentata in anteprima per il mercato italiano, secondo quanto comunica Scania.

La versione elettrica e le modifiche al Touring

Il Touring è un autobus granturismo destinato ai viaggi a lunga percorrenza. Scania riferisce che il nuovo modello è stato aggiornato nell’aerodinamica, con linee esterne più arrotondate e uno spoiler integrato sul tetto. Tra le dotazioni descritte ci sono specchietti digitali, un posto guida rivisto con display centrale e una maggiore capacità dei vani bagagli.

Anche l’ambiente passeggeri è stato aggiornato: il comunicato cita gradini e cappelliere più ampi, sedili rinnovati e illuminazione ambientale. Sono elementi che riguardano l’esperienza a bordo e l’operatività dei pullman turistici; non sono stati forniti prezzi o una data di avvio delle vendite della versione elettrica.

Le prestazioni dichiarate dal costruttore

Per la nuova generazione, Scania attribuisce all’aerodinamica ottimizzata, alla riduzione del peso e alla catena cinematica Super un contributo al contenimento di consumi, emissioni e costi di esercizio. L’azienda dichiara inoltre una durata di servizio superiore del 25% rispetto alla generazione precedente e una manutenzione semplificata. Sono indicazioni del produttore: il comunicato non include un confronto di prove indipendenti o valori numerici di consumo per la versione esposta.

La casa afferma che la gamma sarà resa progressivamente disponibile con ulteriori piattaforme di propulsione e indica quella elettrica come prima evoluzione prevista. Alla fiera di Rimini, oltre ai due nuovi veicoli all’interno, Scania annuncia la possibilità di provare all’esterno due mezzi dell’attuale generazione.

Dove vedere i veicoli a Rimini

IBE 2026 si svolge dal 24 al 26 novembre nel quartiere fieristico di Rimini. Lo stand Scania è nel padiglione C3, numero 302. Il calendario riportato dall’azienda non specifica orari di visita o condizioni per i test drive: per queste informazioni è necessario rivolgersi all’organizzazione della fiera o allo stand.

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La ricostruzione si basa sul comunicato di Scania Italia su IBE 2026; caratteristiche e dati prestazionali sono attribuiti al costruttore. La foto è d’archivio e non mostra i veicoli esposti nel 2026: MichalPL, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.