Pixel Drop di novembre: nuove funzioni per Pixel 10 e Pixel 6

Il Pixel Drop annunciato il 10 novembre aggiunge strumenti Gemini ai Pixel 10 e amplia la ricerca sul telefono ai Pixel 6 e modelli successivi.

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Google ha presentato il Pixel Drop di novembre il 10 novembre 2026. La distribuzione delle novità è iniziata quel giorno e, secondo l’azienda, prosegue gradualmente nelle settimane successive: le funzioni possono quindi arrivare in momenti diversi sui singoli dispositivi.

Gemini e scrittura vocale sui Pixel 10

Sui Pixel 10 Google introduce aggiornamenti a Gemini Intelligence. Tra questi c’è Rambler, che può eliminare intercalari come “ehm” dalla dettatura vocale e riorganizzare il testo parlato. L’azienda cita anche suggerimenti personalizzati e l’esecuzione di attività composte da più passaggi, come organizzare un ordine o cercare una prenotazione. Quest’ultima funzione, al momento dell’annuncio, era disponibile in Giappone, Regno Unito e India: Google non includeva l’Italia nell’elenco.

Ricerca sul telefono dai Pixel 6 in poi

Una novità più ampia riguarda Pixel Search, indicata da Google come disponibile sui Pixel 6 e modelli successivi. La ricerca consente di trovare sul telefono elementi come foto, email recenti, messaggi, appuntamenti e impostazioni. Il comunicato segnala inoltre riepiloghi per le conversazioni lunghe; al momento della presentazione erano supportati italiano, francese, tedesco, spagnolo, hindi e cinese tradizionale.

Il pacchetto include anche opzioni per personalizzare le icone e aggiornamenti a HiLight, che può illuminarsi per segnalare messaggi da contatti preferiti quando il telefono è appoggiato con lo schermo verso il basso. Google annuncia infine Pixel Tag, un localizzatore compatto compatibile con la rete Find Hub: la pagina indica la vendita dall’11 novembre e un prezzo di 29,99 dollari per un’unità, ma non specifica prezzo o disponibilità per l’Italia.

Come controllare l’arrivo dell’aggiornamento

Il rilascio è graduale e le novità dipendono dal modello: conviene verificare la disponibilità dell’aggiornamento nelle impostazioni del proprio Pixel e consultare i dettagli ufficiali per ciascuna funzione. Le informazioni su funzioni e disponibilità riportate qui sono quelle annunciate da Google il 10 novembre 2026 e possono cambiare con il rollout.

Fonte: Google, Pixel Drop di novembre (10 novembre 2026).

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Immagine d’archivio: Google Pixel 7 Pro, non è il Pixel 10 né Pixel Tag. Foto di Simon Waldherr / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.