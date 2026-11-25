SPHEREx osserva il centro galattico oltre la polvere: cosa mostra l’infrarosso

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Un velo di polveri attraversa la vista del centro della Via Lattea. Nell’immagine del giorno pubblicata il 25 novembre, la NASA usa osservazioni a infrarosso di SPHEREx per mostrare come cambia ciò che si riesce a vedere al variare della lunghezza d’onda. La distinzione è importante: la polvere non scompare, ma alcune bande della luce la attraversano meglio di altre.

Vicino infrarosso: la polvere nasconde il centro

La spiegazione NASA parte da una differenza tra vicino e medio infrarosso. A circa 1,2 micrometri, la luce viene assorbita e diffusa dalle particelle di polvere. Nella visualizzazione, il centro galattico appare quindi quasi interamente coperto da nubi. Passando al medio infrarosso, invece, la luce riesce a penetrare la polvere e a raggiungere SPHEREx.

È un modo per osservare regioni che la luce visibile fatica a mostrare. Le polveri interstellari si accumulano lungo il piano della Via Lattea e possono oscurare le stelle che si trovano dietro di loro. Cambiare banda consente agli astronomi di raccogliere informazioni diverse sulla stessa zona: non è una rimozione del velo, ma una finestra aperta da una parte dello spettro elettromagnetico.

Una visualizzazione dei dati, non una fotografia a colori

Nel filmato NASA, i colori rappresentano le diverse bande infrarosse indicate nella visualizzazione. Non corrispondono quindi a una scena che un osservatore vedrebbe a occhio nudo. L’analogia proposta dall’ente con il colore rossastro dei tramonti è utile per intuire il ruolo della diffusione, ma NASA precisa che il fenomeno non è identico.

Il contributo dell’immagine è soprattutto didattico: mette a confronto ciò che accade a due lunghezze d’onda e aiuta a capire perché osservare in infrarosso sia utile per studiare il cuore della nostra galassia. La pagina dell’APOD attribuisce i dati a NASA/JPL-Caltech SPHEREx e NASA/IPAC IRSA e specifica anche il gruppo che ha elaborato il filmato. Questa fotografia d’archivio dell’ESO mostra invece il centro della Via Lattea in una ripresa separata: non è il video SPHEREx né rappresenta i suoi dati.

Per un altro esempio di ricerca astronomica raccontato attraverso osservazioni e reti di osservatori, si può leggere anche l’approfondimento sulla rete Kilonova Catcher.

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Fonte: NASA, APOD del 25 novembre 2026.

Immagine d’archivio del centro della Via Lattea, non relativa ai dati SPHEREx: Zdeněk Bardon/ESO, CC BY 4.0. Immagine originale: ESO. Nessuna modifica all’originale.