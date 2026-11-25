SuperLega, 7ª giornata il 29 novembre: orari e dove vedere le partite

SuperLega maschile: domenica 29 novembre si gioca la 7ª giornata. Orari, sei partite e dirette indicate da VBTV, Rai 2 e DAZN.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

La SuperLega maschile 2026/27 torna in campo domenica 29 novembre con la settima giornata d’andata. Il turno propone sei partite distribuite tra le 15 e le 19: ecco il calendario e le dirette indicate da VolleyballWorld.

Il programma della 7ª giornata

Ore 15: Rana Verona–Itas Trentino.

Rana Verona–Itas Trentino. Ore 17: Cucine Lube Civitanova–Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Cucine Lube Civitanova–Gas Sales Bluenergy Piacenza. Ore 17: Vero Volley Monza–Allianz Milano.

Vero Volley Monza–Allianz Milano. Ore 17: Pallavolo Padova–Acqua S.Bernardo Cuneo.

Pallavolo Padova–Acqua S.Bernardo Cuneo. Ore 18: Tinet Prata di Pordenone–Cisterna Volley.

Tinet Prata di Pordenone–Cisterna Volley. Ore 19: Sir Susa Scai Perugia–Valsa Group Modena.

Dove vedere le partite

VolleyballWorld indica VBTV per tutte le gare. La sfida tra Verona e Trentino è prevista anche su Rai 2 alle 15; DAZN trasmetterà Lube Civitanova–Piacenza alle 17 e Perugia–Modena alle 19.

Il calendario può cambiare per esigenze televisive o organizzative: prima della partita è opportuno controllare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali.

Fonte: calendario ufficiale della 7ª giornata pubblicato da VolleyballWorld il 25 novembre 2026.

Foto d’archivio: un gruppo femminile di pallavolo in huddle; non ritrae le squadre né una partita di questa giornata. Foto di Mattia Linari / Pexels, secondo la licenza Pexels; scheda della foto.

Da non perdere Big air, cinque azzurri a Innsbruck: qualifiche il 26 novembre e finali sabato 28