La SuperLega maschile 2026/27 torna in campo domenica 29 novembre con la settima giornata d’andata. Il turno propone sei partite distribuite tra le 15 e le 19: ecco il calendario e le dirette indicate da VolleyballWorld.
Il programma della 7ª giornata
- Ore 15: Rana Verona–Itas Trentino.
- Ore 17: Cucine Lube Civitanova–Gas Sales Bluenergy Piacenza.
- Ore 17: Vero Volley Monza–Allianz Milano.
- Ore 17: Pallavolo Padova–Acqua S.Bernardo Cuneo.
- Ore 18: Tinet Prata di Pordenone–Cisterna Volley.
- Ore 19: Sir Susa Scai Perugia–Valsa Group Modena.
Dove vedere le partite
VolleyballWorld indica VBTV per tutte le gare. La sfida tra Verona e Trentino è prevista anche su Rai 2 alle 15; DAZN trasmetterà Lube Civitanova–Piacenza alle 17 e Perugia–Modena alle 19.
Il calendario può cambiare per esigenze televisive o organizzative: prima della partita è opportuno controllare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali.
Fonte: calendario ufficiale della 7ª giornata pubblicato da VolleyballWorld il 25 novembre 2026.
Foto d’archivio: un gruppo femminile di pallavolo in huddle; non ritrae le squadre né una partita di questa giornata. Foto di Mattia Linari / Pexels, secondo la licenza Pexels; scheda della foto.