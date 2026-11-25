Italbasket-Turchia a Roma il 26 novembre: Mattarella assisterà alla partita

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La Nazionale italiana maschile di pallacanestro sfida la Turchia giovedì 26 novembre alle 20 al Palazzo dello Sport dell’Eur, a Roma. La partita, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027, segna il ritorno degli azzurri nella Capitale dopo 19 anni. Ad assistere all’incontro sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: secondo il CONI, sarà il primo Capo dello Stato italiano a seguire una partita di pallacanestro.

La nazionale è guidata dal commissario tecnico Luca Banchi. Il giorno prima della gara, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha visitato la squadra in ritiro al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, all’Acqua Acetosa. Con il presidente della Federazione italiana pallacanestro Gianni Petrucci ha rivolto un messaggio di incoraggiamento agli azzurri, riferisce il Comitato olimpico.

La partita a Roma

La gara con la Turchia è in programma alle 20 di giovedì al Palazzo dello Sport dell’Eur. Il CONI indica che l’incontro fa parte degli impegni di qualificazione al Mondiale 2027. L’articolo dell’ente non riporta informazioni su biglietti, diretta televisiva o streaming: per questi dettagli è necessario consultare i canali della Federazione italiana pallacanestro e degli organizzatori.

Il ritorno della nazionale maschile a Roma dopo quasi due decenni e la presenza annunciata del presidente della Repubblica sono gli elementi distintivi dell’appuntamento. La notizia sulla presenza di Mattarella è attribuita al CONI; non implica indicazioni sul risultato sportivo o sulle possibilità di qualificazione dell’Italia.

Il ritiro degli azzurri

La visita di Buonfiglio si è svolta al CPO Giulio Onesti, dove la squadra si preparava alla sfida. Nel resoconto pubblicato il 24 novembre, il CONI riferisce che il presidente ha pranzato con giocatori e staff tecnico. La comunicazione descrive il momento come un saluto e un incoraggiamento alla nazionale prima degli impegni internazionali.

Fonti e immagine

Fonte: CONI, visita del presidente Buonfiglio all’Italbasket, pubblicato il 24 novembre 2026. La fotografia è un’immagine d’archivio di una partita di pallacanestro, non ritrae la Nazionale italiana né la gara con la Turchia. Foto: Kampus Production / Pexels, uso consentito dalla licenza Pexels; immagine originale, ridimensionata senza ritaglio.

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