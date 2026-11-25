Sci alpino, debutto della velocità a Copper Mountain: orari e convocati italiani

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

La Coppa del Mondo di sci alpino apre la stagione della velocità maschile a Copper Mountain, in Colorado. Il programma e i convocati azzurri per il fine settimana sono stati pubblicati dal CONI il 25 novembre.

Orari italiani delle gare

Il super-G è in calendario sabato 28 novembre alle 19:45, ora italiana. Domenica 29 si disputa il gigante: la prima manche è prevista alle 18:00 e la seconda alle 21:00. Si tratta del secondo gigante della stagione, dopo l’apertura di Sölden. Le gare successive indicate dal CONI sono a Beaver Creek, dall’1 al 6 dicembre, con due discese libere, un super-G e un gigante.

Gli azzurri convocati

Per il super-G il direttore tecnico Max Carca ha convocato otto atleti: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Max Perathoner. Franzoni e Paris arrivano, secondo il CONI, rispettivamente dall’argento e dal bronzo nella discesa olimpica disputata a Bormio.

Nel gigante sono iscritti sette italiani: Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Luca De Aliprandini, Simon Talacci e Tobias Kastlunger. Il CONI ricorda che Vinatzer ha chiuso al settimo posto il gigante di Sölden e al quinto lo slalom di Levi.

Orari e convocazioni riportati in questo articolo sono quelli della comunicazione del CONI del 25 novembre; il programma può essere aggiornato dagli organizzatori. Fonte primaria: CONI, convocazioni e programma di Copper Mountain.

Immagine d’archivio: sciatore su pista innevata, non è una fotografia di Copper Mountain né degli atleti citati. Foto: Pedro Slinger / Pexels. Scheda della foto · Licenza Pexels.