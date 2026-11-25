MotoGP, Valencia chiude il 2026: Ducati si gioca il titolo costruttori

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Il Gran Premio di Valencia è l’ultimo appuntamento della stagione MotoGP 2026. Ducati arriva al fine settimana con Marc Márquez già campione del mondo, mentre resta da assegnare il titolo costruttori: la squadra di Borgo Panigale dovrà difendere il primato nel confronto finale. La notizia pratica per gli appassionati è quindi doppia: si chiude il campionato e si decide l’ultima classifica ancora aperta.

Il titolo costruttori resta in palio

Nella presentazione ufficiale del GP, Ducati descrive Valencia come «ultimo atto del Campionato 2026» e segnala che il titolo Costruttori è ancora da assegnare. La casa emiliana ricorda anche le cinque vittorie ottenute dalla Desmosedici GP sul circuito Ricardo Tormo. Sono precedenti sportivi, non una garanzia sul risultato di questa gara.

Márquez correrà per la prima volta da campione del mondo in carica dopo il successo in Portogallo. Il titolo piloti è già stato conquistato, ma la sfida tra costruttori mantiene un obiettivo concreto per il team. Per il contesto sul titolo di Márquez si può leggere anche il nostro resoconto della conquista del Mondiale 2026.

Lecuona in pista, ultima gara in rosso per Bagnaia

Accanto a Márquez ci sarà Iker Lecuona. Ducati spiega che il pilota sostituisce l’infortunato Francesco Bagnaia, come già avvenuto in Portogallo, e che a Valencia giocherà in casa. La comunicazione della squadra presenta inoltre il GP come l’ultima gara in rosso per Bagnaia: non aggiunge dettagli su un eventuale saluto o su altre apparizioni future, perciò questo articolo si limita a riportare quanto annunciato.

Il calendario del weekend e gli orari delle sessioni vanno consultati sui canali ufficiali della MotoGP: la pagina Ducati citata qui annuncia il finale di stagione ma non è usata per attribuire orari non presenti nel suo testo. Per il recente episodio portoghese, il resoconto della Sprint con Márquez e Lecuona offre il contesto della sostituzione.

Fonte: Ducati Lenovo Team, presentazione del GP di Valencia. Foto d’archivio: Stephan Louis / Pexels, Ducati in pista, utilizzata a scopo illustrativo e non riferita al GP di Valencia o al Ducati Lenovo Team; licenza Pexels.

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