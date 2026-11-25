Torino Film Festival 2026, l’omaggio a Marilyn Monroe: 24 film fino al 2 dicembre

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La 44ª edizione del Torino Film Festival è in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026. Il programma dedica un omaggio di 24 titoli a Marilyn Monroe, nel centenario della nascita: una selezione che mette insieme i film interpretati dall’attrice e opere che ne rileggono la figura. Le date e il tema sono riportati dal sito ufficiale del TFF e dalla scheda della Città di Torino.

Ventiquattro titoli tra classici e ritratti

Tra i film di Marilyn in programma figurano Gli uomini preferiscono le bionde, A qualcuno piace caldo e Gli spostati. L’omaggio comprende anche il documentario Love, Marilyn e La rabbia, in cui Pier Paolo Pasolini dedica all’attrice un ritratto poetico. La selezione include inoltre quattro film che hanno raccontato la sua vicenda e il suo mito, tra cui Norma Jean & Marilyn, Marilyn e Blonde, secondo la presentazione del Comune.

La manifestazione è diretta da Giulio Base ed è realizzata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. Per la cerimonia inaugurale al Teatro Regio era prevista la conduzione di Ambra Angiolini, secondo la scheda comunale. Per chi sta programmando una visita nei prossimi giorni, la pagina comunale rimanda sia al servizio ufficiale per biglietti, carnet e abbonamenti sia al programma completo del festival. La disponibilità dei posti e gli orari delle singole proiezioni vanno controllati su quei canali prima di partire.

Foto d’archivio dell’interno del Museo Nazionale del Cinema di Torino, organizzatore del festival; non raffigura una proiezione del 44TFF. Foto: Manuelarosi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Scheda e provenienza dell’immagine.

Per un’altra iniziativa cinematografica internazionale raccontata da LSDI, si veda il progetto Google Flow presentato all’IFFI.

Fonti: Torino Film Festival, 44TFF: date e retrospettiva su Marilyn Monroe; Città di Torino, scheda 44° Torino Film Festival.