Federica Brignone si ritira: la decisione annunciata il 25 novembre

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Il 25 novembre 2026 Federica Brignone ha annunciato la fine della carriera agonistica. La notizia è stata riportata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

Nel video citato dal CONI, Brignone ha spiegato che ha deciso di concludere la propria attività da atleta e di non disputare altre gare. Ha anche detto che vorrebbe tornare una volta al cancelletto di partenza per salutare il pubblico, comunicando in seguito luogo e momento. L’annuncio non indica una data per questo eventuale saluto.

Il bilancio della carriera

La FISI ricorda che Brignone ha disputato 363 gare del massimo circuito internazionale, con 85 podi e 37 vittorie. La federazione ha accompagnato la notizia con il commento del presidente Flavio Roda, che l’ha ringraziata per avere portato la FISI e lo sci alpino italiano ai massimi livelli.

L’annuncio chiude la sua attività agonistica, mentre resta da definire il saluto alla pista che la stessa atleta ha detto di voler fare. Per il programma della Coppa del Mondo di sci alpino di questa settimana, leggi anche orari e convocati italiani per Copper Mountain.

Fonti: CONI; FISI.

Immagine d’archivio: una persona affronta un tracciato di slalom a Les Belleville, Francia; non è Federica Brignone e la foto non mostra la notizia. Foto di Floris Mulder / Pexels, scheda dell’immagine, licenza Pexels.

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