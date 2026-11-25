Abiti storici all’Assemblea ANCI: esposizione dal 25 al 27 novembre

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Dal 25 al 27 novembre il Ministero del Turismo ospita, nel proprio spazio all’Assemblea nazionale ANCI, un’esposizione di abiti storici. Lo stand del ministero è il numero 12; la comunicazione non specifica orari di visita o modalità di accesso.

Foto d’archivio: un abito storico esposto in una vetrina museale; non è una fotografia dell’iniziativa ANCI. Julio Souza / Pexels, secondo la licenza Pexels.

Gli abiti di Anna Bolena e La Traviata

Secondo il comunicato del Ministero del Turismo, nello spazio espositivo saranno presentati abiti della Fondazione Verona legati a due produzioni: Anna Bolena, andata in scena al Teatro Filarmonico nel 2007 con la regia di Graham Vick, e La Traviata dell’Arena 2026, con la regia di Paul Curran e i costumi di Stefano Ciammitti.

Gli appuntamenti del calendario nazionale

L’iniziativa “L’Italia vestita di storia” si svolge dall’11 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 e, secondo il ministero, raccoglie oltre 120 eventi in diverse regioni. Tra i prossimi appuntamenti indicati per il 28 novembre ci sono la presentazione di abiti settecenteschi a Palazzo Carignano, a Torino, la sfilata degli Sbandieratori a Gubbio e una mostra sugli abiti del Barocco siciliano a Siracusa. Il 29 novembre è segnalata una vestizione narrata del costume tradizionale al Museo Etnografico di Aggius, in Sardegna.

Informazioni pratiche

Per l’esposizione all’ANCI, il riferimento fornito è lo stand 12 del Ministero del Turismo, dal 25 al 27 novembre. La pagina ministeriale non riporta fasce orarie né informazioni sull’accesso del pubblico: per questi dettagli è opportuno consultare il programma dell’Assemblea e gli aggiornamenti ufficiali prima della visita.

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