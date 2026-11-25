Italia-USA, selezionati 16 progetti di ricerca per il biennio 2027-2028

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Per il biennio 2027–2028 saranno finanziati 16 progetti di ricerca congiunti tra Italia e Stati Uniti. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha annunciato il 20 novembre la conclusione della selezione: il bando, realizzato con il cofinanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e del Ministero della Salute, mette a disposizione 1,8 milioni di euro all’anno.

La dotazione annuale raddoppia rispetto alla precedente edizione. Cinque dei 16 progetti rientrano nella nuova linea “flagship”, che il MAECI descrive come più consistente per finanziamento e portata. Il comunicato non pubblica l’elenco dei progetti selezionati né la ripartizione delle risorse per singola iniziativa: questi dettagli non sono quindi attribuiti nell’articolo.

Le aree del bando Italia–USA

La cooperazione riguarda quattro ambiti indicati nel bando: energia nucleare, materiali avanzati, biotecnologie e tecnologie di frontiera. Tra queste ultime il ministero cita quantum, supercalcolo e intelligenza artificiale. Il comunicato riferisce inoltre che i gruppi di lavoro bilaterali coinvolgono quasi 100 ricercatori ed esperti italiani e statunitensi.

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Il MAECI collega il finanziamento alla dichiarazione congiunta sulla cooperazione scientifica e tecnologica firmata a Washington il 2 aprile. L’obiettivo dichiarato è sostenere collaborazioni tra università ed enti di ricerca dei due Paesi e la mobilità di ricercatrici e ricercatori. La nota non quantifica quante persone o istituzioni parteciperanno ai singoli progetti.

Un programma distinto dagli incentivi industriali

Questo bando bilaterale per la ricerca è diverso dagli incentivi rivolti alle imprese. Per un altro strumento, gli Accordi per l’innovazione dedicati alla filiera automotive, LSDI ha pubblicato una scheda sulle domande aperte dal 25 novembre.

Fonte: MAECI, “Cooperazione Scientifica e Tecnologica Italia–USA 2027-2028: selezionati 16 progetti di ricerca congiunti”, pubblicato il 20 novembre 2026.

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Immagine: foto d’archivio illustrativa di due persone che lavorano con un microscopio; non ritrae i gruppi o i progetti finanziati. M Joko Apriyo Putro / Wikimedia Commons, CC0 1.0.