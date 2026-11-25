Novara–Vercelli, lavori dal 25 al 28 novembre: modifiche ai regionali

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Dal 25 al 28 novembre sono previsti lavori di manutenzione tra Novara e Vercelli. L’avviso di infomobilità Trenitalia, aggiornato il 25 novembre, segnala modifiche, cancellazioni parziali o totali e corse con bus per alcuni treni regionali di Trenitalia e Trenord.

Le informazioni indicate da Trenitalia

L’intervento interessa la linea convenzionale Milano–Torino, nel tratto tra le stazioni di Novara e Vercelli. La pagina ufficiale precisa che le variazioni riguardano soltanto alcuni treni regionali; il riepilogo non elenca i singoli numeri di corsa o gli orari modificati. Trenitalia indica che i canali di vendita sono aggiornati.

Come controllare il proprio viaggio

Prima di partire, i passeggeri possono cercare la propria corsa sui canali di vendita e di infomobilità delle imprese ferroviarie. L’avviso completo è consultabile nella pagina ufficiale di infomobilità Trenitalia, nella sezione dedicata alla linea convenzionale Milano–Torino. Le informazioni possono essere aggiornate dagli operatori: per le singole fermate e gli orari fa fede la ricerca della corsa interessata.

Leggi anche Google Foto, cinque novità per album e ricordi delle feste

Un altro avviso ferroviario recente riguarda la relazione Roma–Avezzano, con modifiche a due regionali in alcune date tra il 26 novembre e l’11 dicembre: i dettagli delle variazioni.

Foto d’archivio illustrativa: un treno regionale in una stazione dei Paesi Bassi, non la linea Novara–Vercelli. Martijn Stoof / Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.

Da non perdere Trenord su Google Maps: treni regionali e coincidenze in tempo reale