Mauritania, la struttura di Richat fotografata dalla ISS: l’Occhio del Sahara è largo 45 km

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La struttura di Richat, in Mauritania, è stata fotografata dalla Stazione spaziale internazionale durante il passaggio del 14 novembre. La NASA ha pubblicato la nuova immagine il 25 novembre: il rilievo circolare, noto anche come “Occhio del Sahara”, misura circa 45 chilometri di diametro.

Una cupola geologica erosa

La NASA descrive Richat come una cupola geologica erosa, formatasi circa 100 milioni di anni fa in seguito ad attività ignea e sollevamento. Il paesaggio è composto da rocce ignee e sedimentarie. Nella struttura concentrica, spiega l’agenzia, gli strati esposti nella parte centrale sono più antichi di quelli che formano gli anelli esterni.

La forma ad anelli rende il sito riconoscibile nelle immagini dall’orbita. La scheda NASA riporta il diametro di 45 chilometri (28 miglia) e la posizione in Mauritania, nel Sahara.

La fotografia d’archivio usata nell’articolo

La foto in evidenza è un’immagine d’archivio diversa da quella NASA del 14 novembre. È una ripresa obliqua della stessa struttura, realizzata dalla ISS il 21 aprile 2019 e catalogata dal Johnson Space Center con il codice ISS059-E-027887. La scheda di Wikimedia Commons la indica come opera NASA di pubblico dominio negli Stati Uniti.

Fonte: NASA, “Eye of the Sahara”, pubblicato il 25 novembre 2026. Foto d’archivio: NASA / ISS059-E-027887, Wikimedia Commons; acquisita il 21 aprile 2019, pubblico dominio USA. Linee guida NASA per immagini e media.

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