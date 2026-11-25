25 novembre, il Gruppo FS presenta una guida sulla violenza di genere

Per il 25 novembre 2026 il Gruppo FS presenta una guida sulla violenza di genere: cosa annuncia la pagina ufficiale e come viene descritta.

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Il 25 novembre 2026, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Gruppo FS ha presentato la campagna «C’è una linea che non va oltrepassata». La pagina ufficiale dell’azienda accompagna l’iniziativa con una breve guida sulla violenza di genere e su come riconoscerne le diverse forme e i segnali.

La guida del Gruppo FS

Secondo il Gruppo FS, la guida è pensata per aiutare a conoscere le diverse forme della violenza di genere, riconoscerne i segnali e sapere a chi rivolgersi per chiedere supporto. L’azienda presenta il materiale come uno strumento di informazione e sensibilizzazione collegato alla ricorrenza del 25 novembre.

La pagina delle Nazioni Unite usa il nome «International Day for the Elimination of Violence against Women» per la giornata. Questo articolo riferisce l’iniziativa annunciata da FS e la descrizione che l’azienda dà della propria guida; non aggiunge statistiche né indicazioni individuali.

Un’iniziativa distinta dai servizi della settimana

La guida FS è diversa dai servizi dell’(H) Open Week dal 23 al 29 novembre, già descritti in un articolo sulle iniziative di informazione e sostegno aderenti. Qui il tema è il materiale di sensibilizzazione presentato dal Gruppo FS il 25 novembre. Per un precedente approfondimento sui dati Istat relativi alla violenza prima dei 16 anni, si può leggere anche l’articolo dedicato a quel rapporto.

Foto d’archivio: manifestazione di Non Una Di Meno a Roma il 24 novembre 2018 per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne; non documenta la campagna FS del 2026. Foto di Camelia.boban, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.