PlayStation Plus, i giochi mensili di dicembre: tre titoli dal 1° dicembre

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Sony ha annunciato i tre giochi mensili di PlayStation Plus per dicembre: Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 e Amnesia: The Bunker. Nel post ufficiale del 25 novembre, la società indica che saranno disponibili agli abbonati da martedì 1° dicembre a lunedì 4 gennaio. La lineup può variare in base alla regione: per l’Italia è quindi utile controllare la scheda del PlayStation Store.

I tre giochi annunciati

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition è indicato per PS5 e PS4. Sony descrive il ritorno dei due capitoli con parchi e località rimessi a nuovo, nuovi skater e modalità di creazione del personaggio e dello skatepark.

Dragon Ball Xenoverse 2 è previsto per PS5 e PS4. La descrizione ufficiale presenta combattimenti, personalizzazione del personaggio, esplorazione di Conton City e modalità online.

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Amnesia: The Bunker è indicato per PS4. È un gioco horror in prima persona ambientato in un bunker della Prima guerra mondiale: il giocatore controlla il soldato francese Henri Clément e deve gestire risorse limitate mentre affronta una minaccia che reagisce ai suoi movimenti e rumori.

Fino a quando si possono aggiungere

La finestra comunicata da Sony termina lunedì 4 gennaio. Nel frattempo, chi non ha ancora aggiunto i giochi mensili di novembre — Dead Island 2, Tomb Raider IV–VI Remastered e Monster Train 2 — ha tempo fino a lunedì 30 novembre. Si tratta dei giochi mensili, distinti dal catalogo Extra e Premium: a novembre abbiamo già riepilogato i titoli del Game Catalog.

Sony specifica che la disponibilità può cambiare da una regione all’altra. Prima di organizzare il download, gli abbonati italiani possono verificare che i tre titoli compaiano nella sezione PlayStation Plus del proprio Store e controllare le date mostrate per l’account.

Fonte: annuncio ufficiale PlayStation Blog del 25 novembre 2026.

Foto d’archivio: mani su un controller durante una sessione di gioco; non raffigura i titoli annunciati. Foto di Artem Podrez via Pexels; licenza Pexels.