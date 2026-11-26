Città italiane, l’impronta urbana: acqua persa fino al 71% e divari nel verde

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Quanta acqua si perde prima di arrivare nelle case e quanto verde è davvero accessibile nelle città italiane? Il rapporto SNPA 2026 sull’impronta urbana mette a confronto i capoluoghi su risorse, mobilità e qualità dell’ambiente. Tra i dati più netti, le perdite idriche raggiungono il 71% a Potenza e il 69% a L’Aquila; la disponibilità di parchi e aree verdi varia da meno di 8 metri quadrati per abitante in alcune città a oltre 30 in altre.

Acqua e verde: differenze tra capoluoghi

Secondo il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, in alcune città almeno due terzi dell’acqua si disperde prima di raggiungere cittadini e imprese. Il rapporto indica le perdite più elevate a Potenza e L’Aquila. Sul fronte degli spazi verdi accessibili, Campobasso, Palermo, Genova e Bari restano sotto gli 8 metri quadrati per residente, mentre Venezia, Perugia e L’Aquila superano i 30.

I numeri non descrivono tutti la stessa condizione: l’acqua dispersa, la dotazione di verde e la qualità dei servizi sono indicatori diversi, utili a leggere fragilità locali e priorità di intervento. Il rapporto propone di lavorare soprattutto su gestione idrica, mobilità sostenibile, verde urbano e cambiamenti demografici.

Segnali di transizione, con risultati disomogenei

Alcuni indicatori mostrano miglioramenti. Bari supera 310 impianti fotovoltaici ogni 10 chilometri quadrati, Aosta ne conta 288 e Trento 277. La raccolta differenziata è aumentata nei capoluoghi analizzati: a Catanzaro è passata dal 10% del 2015 al 69% del 2024; a Campobasso dal 13% al 56%, un valore ancora sotto l’obiettivo del 65% citato nel rapporto.

Persistono però criticità sulla qualità dell’aria. Nel 2025 il valore obiettivo a lungo termine per l’ozono è stato superato in gran parte dei capoluoghi osservati; il limite giornaliero del PM10 è stato oltrepassato a Milano, Napoli e Palermo. Anche la produzione di rifiuti urbani resta elevata in alcune città: Venezia si avvicina a 695 chilogrammi per abitante, Firenze a 614 e Roma a 600.

Un quadro da leggere per indicatore

Il rapporto “Impronta Urbana” riunisce dati riferiti a indicatori e periodi differenti, perciò i valori non formano una classifica unica delle città. La fotografia evidenzia dove le amministrazioni possono intervenire su acqua, trasporto pubblico, verde e rifiuti, ma non misura da sola l’esperienza di ogni quartiere o residente. Per il quadro sul consumo di suolo in Italia, leggi anche il nostro approfondimento sulla trasformazione del suolo nel 2025.

Da non perdere NASA studia fragole, cetrioli e basilico per le colture spaziali

Fonti: comunicato SNPA del 25 novembre 2026; rapporto SNPA “Impronta Urbana”, edizione 2026.

Foto d’archivio: parco urbano lungo un fiume e skyline cittadino; lo scatto non raffigura una città italiana del rapporto. Foto di HONG SON / Pexels, scheda dell’immagine, licenza Pexels.