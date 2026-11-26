Volkswagen ID. Polo: tre premi tedeschi, fra cui l’Auto dell’Anno 2027

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La Volkswagen ID. Polo ha ricevuto il Golden Steering Wheel 2026 nella categoria “Best car under 25,000 euros”. Il riconoscimento si aggiunge al titolo di German Car of the Year 2027 e al primo posto nella categoria delle piccole auto del sondaggio di design Autonis 2026. I risultati sono riportati da Volkswagen Newsroom in un comunicato pubblicato l’11 novembre.

Tre riconoscimenti in categorie diverse

Il Golden Steering Wheel è assegnato dalla rivista tedesca AUTO BILD e dal quotidiano BILD am SONNTAG. La ID. Polo ha ottenuto il premio nella categoria delle auto con prezzo di partenza inferiore a 25.000 euro. Questa è la fascia della categoria del concorso: non è un prezzo di listino dichiarato per la vettura.

Per il German Car of the Year 2027, la piccola elettrica ha prima vinto la categoria Budget, riservata ai modelli con prezzo di partenza sotto i 25.000 euro, e poi il titolo assoluto. Volkswagen riferisce che la scelta è stata affidata a una giuria indipendente di 47 giornalisti automobilistici tedeschi e internazionali, dopo due giornate di prove e il confronto con altri quattro vincitori di categoria.

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Il terzo riconoscimento citato è il primo posto nella categoria piccole auto del sondaggio dei lettori Autonis 2026, organizzato dalla rivista auto motor und sport. È un premio di design attribuito attraverso il voto dei lettori, distinto dalla valutazione della giuria per il titolo di Auto dell’Anno.

Premi tedeschi, senza un prezzo italiano confermato

I riconoscimenti descrivono il risultato ottenuto dalla ID. Polo nei concorsi tedeschi. La soglia di 25.000 euro identifica le categorie di prezzo dei premi e non dimostra che la vettura costi quella cifra. Il comunicato di Volkswagen non indica un listino o una data di commercializzazione in Italia; non è quindi possibile ricavare da questi premi condizioni di acquisto per il mercato italiano.

Fonte: Volkswagen Newsroom, comunicato sui premi della ID. Polo (11 novembre 2026).

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Immagine: Volkswagen ID. Polo accanto ai riconoscimenti ricevuti in Germania. Foto ufficiale Volkswagen AG / Volkswagen Newsroom, materiale stampa utilizzato per fini editoriali secondo le condizioni del Newsroom.