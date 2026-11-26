1522, il nuovo sito online: chat, mappa dei centri e app

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In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha annunciato che è online il nuovo sito del 1522, il servizio nazionale antiviolenza e antistalking. Il portale aggiorna grafica, struttura e contenuti e raccoglie in un unico spazio i canali di contatto e le informazioni sul servizio.

Chat, chiamata, mappa dei centri e app

La pagina del Dipartimento indica che dal sito si può avviare una chat con le operatrici specializzate, chiamare il 1522 direttamente dallo smartphone e consultare la mappa dei centri antiviolenza. Sono inoltre disponibili la nuova app 1522, una sezione di domande frequenti sulle forme di violenza e sui loro segnali e un video tutorial sottotitolato sul funzionamento del servizio.

Il sito ufficiale 1522.eu, gestito dal Centro Veneto Progetti Donna, presenta la chat e la chiamata come modalità per contattare il servizio. Il Dipartimento descrive il 1522 come gratuito, multilingue, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno e rispettoso dell’anonimato.

Il perimetro dell’annuncio

La comunicazione parla di un aggiornamento della veste grafica, della struttura e dei contenuti, pensato per facilitare l’accesso alle informazioni e ai servizi di ascolto, orientamento e sostegno. Non pubblica indicatori sui tempi di risposta, sul volume delle richieste o sull’efficacia del nuovo portale: il risultato pratico dell’aggiornamento non si può quindi misurare sulla base dell’annuncio.

Per conoscere i canali e le informazioni aggiornate, il riferimento è il sito ufficiale del 1522 e la pagina del Dipartimento per le Pari Opportunità. Un’altra iniziativa informativa presentata per il 25 novembre è la guida del Gruppo FS sulla violenza di genere, un progetto distinto dal servizio 1522.

Fonti: Dipartimento per le Pari Opportunità, annuncio del 25 novembre; sito ufficiale 1522, gestito dal Centro Veneto Progetti Donna.

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Foto d’archivio illustrativa: una persona usa un telefono fisso rosso in casa; l’immagine non è collegata al 1522 né raffigura una chiamata reale al servizio. Foto di Nenad Stojković, via Wikimedia Commons, CC BY 2.0.