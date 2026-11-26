Turismo, oggi a Verona la tessera identificativa per le guide

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Oggi, giovedì 26 novembre, a Verona è in programma la presentazione della nuova tessera identificativa delle guide turistiche. L’iniziativa è inserita nei lavori della 43ª Assemblea annuale dell’ANCI e, secondo il Ministero del Turismo, è realizzata in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Due appuntamenti sulle guide nel programma

La nota ministeriale colloca la presentazione alle 10. Alle 11:30 è previsto un approfondimento sull’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT). Sono due momenti distinti del programma: la pagina non dice che l’incontro sull’ENGT coincida con il rilascio della tessera o con l’avvio di nuove procedure.

Le caratteristiche non sono ancora specificate

Nel programma pubblicato prima dell’evento non sono descritti formato, dati riportati, modalità di emissione o tempi di consegna della tessera. Non è quindi possibile ricavare dalla nota se il documento sarà fisico o digitale, né quali verifiche consentirà. Il dato confermato è la presentazione annunciata dal Ministero e la collaborazione con l’Istituto Poligrafico.

L’Assemblea ANCI si svolge a Verona il 26 e 27 novembre. Nella stessa giornata, il calendario ministeriale prevede anche incontri su abiti storici, grandi destinazioni, piccoli Comuni turistici e Cammini d’Italia. Gli orari e gli eventuali aggiornamenti sono consultabili nella nota del Ministero del Turismo.

Fonte: Ministero del Turismo, programma della partecipazione alla 43ª Assemblea ANCI.

Foto d’archivio illustrativa: una guida accompagna un gruppo in visita a un sito archeologico di Roma; la foto, scattata nel 2015, non ritrae la presentazione di oggi. Immagine di @markheybo, via Wikimedia Commons, CC BY 2.0; ridimensionata e convertita in WebP.