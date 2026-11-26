Cassiopea A, Webb ricostruisce la storia della stella esplosa

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Una nuova mappa a infrarossi del resto di supernova Cassiopea A offre indizi sulla struttura della stella che è esplosa. I risultati, illustrati dalla NASA il 23 novembre 2026, arrivano dalle osservazioni del telescopio spaziale James Webb e riguardano soprattutto la composizione della polvere calda dispersa nel resto stellare.

Che cosa ha osservato Webb

Lo strumento MIRI ha distinto dettagli dei grumi di polvere che telescopi precedenti non riuscivano a risolvere con la stessa precisione. Incrociando la mappa con dati precedenti di Spitzer e osservazioni nei raggi X di Chandra e XRISM, i ricercatori hanno studiato diverse zone di Cassiopea A. In alcune hanno rilevato polvere ricca di silice, in altre prevale il carbonio; una struttura soprannominata “Green Monster”, già individuata da Webb, è ricca di silicati complessi di magnesio.

Gli strati della stella prima dell’esplosione

La distribuzione degli elementi è compatibile con una fusione di strati interni della stella, un rimescolamento che potrebbe essere avvenuto poco prima dell’esplosione. È uno scenario sostenuto dai dati, non una ricostruzione certa di ciò che accadde nelle ultime ore della stella. La mappa suggerisce che le tracce di questa fusione siano presenti in gran parte del resto.

Quando una stella massiccia esplode, parte degli elementi prodotti al suo interno viene sparsa nello spazio; alcuni possono condensarsi in granelli di polvere. Studiare questa polvere permette quindi di risalire a indizi sulla stella progenitrice anche molto tempo dopo l’esplosione. Il gruppo di ricerca presenta il metodo come un modo per ricavare informazioni sulla struttura originaria a partire dai resti osservabili.

Fonte: NASA, osservazioni Webb di Cassiopea A. Immagine: Cassiopea A nel medio infrarosso. Crediti: NASA, ESA, CSA, STScI, Tea Temim, Rick Arendt e Dan Milisavljevic; elaborazione Joseph DePasquale (STScI). Uso informativo secondo le linee guida NASA per immagini e media.