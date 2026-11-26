Artemis III, la NASA aggiorna il piano: test in orbita nel 2027

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La NASA ha aggiornato il piano Artemis: per Artemis III, prevista nel 2027, l’obiettivo indicato è provare in orbita terrestre bassa sistemi e operazioni che serviranno alle future missioni lunari. L’aggiornamento è stato pubblicato il 4 novembre e riferisce le decisioni annunciate dall’agenzia il 23 ottobre.

Un test in orbita prima del ritorno sulla Luna

Secondo la NASA, quattro astronauti voleranno a bordo della capsula Orion per una missione pianificata di 14 giorni in orbita terrestre. La prova dovrebbe ridurre i rischi in vista di Artemis IV, che l’agenzia indica come la missione di allunaggio prevista per il 2028. Si tratta di obiettivi e piani dell’agenzia: le date future non sono risultati già conseguiti.

La sequenza prevista per Artemis III

Il concept operativo NASA descrive una serie di test in orbita. Blue Origin dovrebbe portare nello spazio un modello di prova del lander Blue Moon; il razzo SLS lancerebbe poi Orion con l’equipaggio, che effettuerebbe operazioni di rendez-vous e aggancio. La sequenza prevede quindi il lancio di un modello di prova dello Starship versione 3 di SpaceX e ulteriori prove di aggancio con Orion. La grafica riassume questo scenario pianificato, non documenta una missione già svolta.

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Perché il piano punta sui test

La missione in orbita terrestre è pensata per verificare tecnologie e procedure prima di tentare il trasferimento degli astronauti su un lander lunare. Il percorso coinvolge veicoli sviluppati da più partner commerciali, oltre a Orion e SLS. La NASA afferma che Artemis III testerà sistemi critici; l’aggiornamento non certifica in anticipo l’esito dei test né garantisce che il calendario non cambi.

Fonte: NASA, “NASA Shares Plans to Accelerate Artemis, Return to Moon” (4 novembre 2026). Immagine: concept operativo di Artemis III pubblicato dalla NASA; grafica di pianificazione, non fotografia di una missione. Linee guida NASA per l’uso di immagini e media. Credito immagine: NASA.

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