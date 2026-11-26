La Via Lattea sui Lençóis e l’effetto ottico dell’occhio cosmico

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La Via Lattea può sembrare un arco luminoso sopra una laguna, ma in una fotografia grandangolare l’effetto dipende dalla prospettiva. Nell’Astronomy Picture of the Day del 26 novembre, la NASA racconta come cielo, dune e una laguna del Parco nazionale dei Lençóis Maranhenses, in Brasile, compongano quello che l’autore ha chiamato un “occhio cosmico”.

Un arco creato dall’obiettivo

La spiegazione NASA chiarisce che la Galassia non appare davvero incurvata come un arcobaleno. La forma ad arco è un artefatto dell’obiettivo grandangolare; l’inquadratura fa combaciare la fascia della Via Lattea con il contorno scuro della laguna. La pagina descrive uno scatto composito realizzato a luglio, più tardi nella notte, a una latitudine di circa due gradi a sud: il testo non indica l’anno della ripresa.

La stessa immagine mostra parti diverse della Via Lattea, che nel cielo sembra ruotare nel corso della notte e delle stagioni. Il risultato è quindi una composizione fotografica del paesaggio celeste, non la forma reale della Galassia né una struttura che si muove così sopra il parco.

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La foto in apertura è d’archivio

La fotografia qui utilizzata è un’immagine d’archivio dei Lençóis Maranhenses realizzata da Brunonogaki nel 2018. Non è lo scatto APOD, accreditato dalla NASA a Ignacio Fernández. È pubblicata con licenza Creative Commons CC BY-SA 4.0; scheda, autore e provenienza su Wikimedia Commons.

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