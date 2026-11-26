Una Nessuna Centomila 2026 su Rai 1: lo show dall’Arena di Verona

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La quarta edizione di Una Nessuna Centomila si è tenuta il 21 settembre all’Arena di Verona, era annunciata su Rai 1 in prima serata per mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La pagina aggiornata dalla Fondazione il 24 novembre presenta la serata come un’iniziativa musicale a sostegno dei centri antiviolenza.

La serata e gli artisti

RaiPlay descrive lo spettacolo 2026 come condotto da Fiorella Mannoia e Carlo Conti, con esibizioni di Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso e altri artisti sul palco dell’Arena. La pagina della Fondazione elenca anche Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci e Michele Bravi. Non aggiungiamo dettagli sulla scaletta o sugli ascolti, che le pagine consultate non riportano.

Il sostegno ai centri antiviolenza

La Fondazione indica che il concerto raccoglie fondi destinati, al netto dei costi, ai centri antiviolenza e alle attività dell’organizzazione. Nella pagina ufficiale è collegato il rendiconto aggiornato a novembre 2026; la selezione dei centri, spiega la Fondazione, segue criteri di territorialità e trasparenza. Il pezzo riferisce queste informazioni come dichiarazioni dell’organizzazione, senza entrare in casi individuali o offrire indicazioni personali.

RaiPlay presenta il programma come uno show dall’Arena di Verona dedicato al sostegno dei centri antiviolenza. La scheda online identifica anche la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Fonti: Fondazione Una Nessuna Centomila, pagina dell’edizione 2026; RaiPlay, scheda del programma. Foto d’archivio: veduta esterna dell’Arena di Verona; non raffigura il concerto. Foto di AntoRoadlover / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

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