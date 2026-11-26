Resolution Island, il rifugio neozelandese degli uccelli minacciato dagli ermellini

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Resolution Island, nel Fiordland neozelandese, è da oltre un secolo al centro di un tentativo di offrire un rifugio agli uccelli nativi. Una nuova pagina della NASA Earth Observatory, pubblicata il 26 novembre 2026, ricostruisce la storia dell’isola e mostra il suo paesaggio in un’immagine acquisita dal satellite Landsat 9.

Un’isola remota, ma non irraggiungibile

L’isola è disabitata e sale dal livello del mare fino alla vetta del Mount Clerke, a 1.069 metri. Il suo isolamento non ha però impedito l’arrivo dei predatori: le ermellini, chiamate stoats in inglese, possono raggiungerla a nuoto. È il limite che ha complicato l’idea di trasformare Resolution Island in un santuario naturale.

Il progetto di Richard Henry

Dopo la designazione dell’isola come riserva nel 1891, Richard Henry ne fu nominato custode. Per anni trasferì in barca a remi oltre 700 uccelli, soprattutto kiwi e kakapo, verso Resolution e altre isole vicine individuate come possibili rifugi. Nel 1900 furono avvistate ermellini sull’isola; Henry cercò di catturarle, ma in seguito abbandonò il progetto.

La tutela continua oggi con un programma del Department of Conservation avviato nel 2008, che mira a controllare la popolazione di ermellini e a sostenere le specie native. La NASA riferisce questi passaggi nella sua ricostruzione: non presenta l’isola come già libera dai predatori né il programma come una soluzione conclusa.

L’immagine satellitare

L’immagine pubblicata dalla NASA è stata acquisita il 12 dicembre 2025 dallo strumento OLI a bordo di Landsat 9. Mostra Resolution Island fra le valli glaciali allagate dal mare, con Mount Clerke e la penisola Five Fingers indicati nella composizione. Non è una fotografia degli uccelli o delle attività di conservazione: è una vista satellitare del territorio.

Fonte: NASA Earth Observatory, “Seeking Refuge on Resolution Island”, pubblicata il 26 novembre 2026. Immagine: NASA Earth Observatory/Michala Garrison, dati Landsat del U.S. Geological Survey. Le linee guida NASA per immagini e media indicano che le immagini NASA sono generalmente utilizzabili in pubblicazioni editoriali non promozionali; l’uso non implica approvazione dell’agenzia.