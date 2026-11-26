Fragole e cetrioli per lo spazio: cosa sta testando la NASA

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Fragole, cetrioli e basilico limone sono tra le colture che la NASA sta valutando per alimentare gli equipaggi nelle missioni di lunga durata. I test descritti dall’agenzia si svolgono sulla Terra, in camere a ambiente controllato: sono studi preliminari per capire quali piante possano crescere in condizioni simili a quelle dello spazio, non un raccolto già avvenuto in orbita.

Fragole: il raccolto conta, ma anche lo spazio

La NASA indica la varietà di fragola “Delizz” come candidata di riferimento. In un confronto in condizioni spaziali simulate, ha prodotto frutti grandi e rossi; una fragola selvatica ha dato frutti più piccoli e gialli, ma ha sviluppato il doppio di gemme, fiori e frutti. La pianta selvatica è risultata meno adatta perché produceva troppi stoloni, che avrebbero occupato spazio a bordo. Il risultato mostra perché la selezione non dipende da un solo parametro: dimensioni, resa e ingombro vanno valutati insieme.

Cetrioli e basilico limone nei test a terra

Per i cetrioli, ricercatori finanziati dalla NASA hanno valutato crescita, resa e valore nutritivo in condizioni legate al volo spaziale. Secondo l’agenzia, le piante hanno mostrato alcune foglie ingrandite ma continuato a produrre frutti commestibili. Anche il basilico limone è in prova al Kennedy Space Center; le tre colture sono fotografate in camere di crescita controllate.

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La NASA spiega che le piante potrebbero contribuire con cibo fresco e varietà nei menu, assorbire anidride carbonica, produrre ossigeno e riciclare acqua. L’articolo dell’agenzia, pubblicato il 25 novembre 2026, riferisce inoltre che una nuova camera di crescita prototipale è destinata alla Stazione spaziale internazionale. La struttura dovrebbe fornire indicazioni per futuri sistemi agricoli per habitat lunari e missioni su Marte: la NASA la descrive come in programma, non già operativa.

La fonte è la pagina NASA sulle colture allo studio. L’immagine è attribuita alla NASA e utilizzata in modo informativo secondo le linee guida NASA per immagini e media. Per un approfondimento sulle consegne previste per le attività lunari si veda anche il programma CLPS della NASA.

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